«Россети Юг» отремонтируют почти 500 км ЛЭП в Астраханской области

Специалисты филиала «Россети Юг» – «Астраханьэнерго» планируют в 2025 году отремонтировать почти 490 км линий электропередачи (ЛЭП) различного класса напряжения. Это примерно на 13% выше показателя прошлого года. Объем финансирования работ составит порядка 450 млн рублей.

В ремонтную программу включены свыше 80 км ЛЭП высоковольтной сети и более 400 км распределительной сети 0,4-10 кВ, а также 9 км кабельных линий электропередачи. Замене подлежат 6,7 тыс. изоляторов, 153 км провода и 950 опор ЛЭП.

Кроме того, энергетики расчистят 74 га трасс ЛЭП от древесно-кустарниковой растительности, которая может стать причиной нарушений электроснабжения из-за падения веток на провода и возгорания сухостоя.

При формировании программы ремонтов и технического обслуживания на текущий год учитывалось состояние оборудования и его фактический износ. Выполнение мероприятий позволяет поддерживать уровень надежности функционирования электросетевого оборудования с учетом наиболее повреждаемых элементов и энергообъектов, времени доступа к ним для устранения повреждений.