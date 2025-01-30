По итогам проведенного аудита Системы менеджмента качества, Томский кабельный завод (ООО «Томсккабель») в январе 2025 года повторно получил сертификаты соответствия требованиям ГОСТ Р 9001-2015 и ISO 22163:2023.

Результаты комплексной проверки, проведенной органом по сертификации АС «Русский Регистр», подтвердили, что деятельность ООО «Томсккабель» соответствует требованиям международных норм и российского законодательства в области качества и надежности продукции, имеет высокий уровень компетенции, хорошую деловую репутацию и высококвалифицированный персонал.

Выданные сертификаты соответствия являются подтверждением достигнутого ООО «Томсккабель» уровня экономического и социального развития, а также дают дополнительные гарантии высокого качества нашей продукции потребителям.