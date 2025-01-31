Дочерняя компания «Росэнергоатома» открыла первые девять электрозарядных станций в Ставрополье

ООО «АтомЭнерго» (дочерняя компания АО «Концерн Росэнергоатом», Электроэнергетический дивизион Госкорпорации «Росатом») расширило географию своего присутствия в России. Первые девять электрозарядных станций мощностью 150 кВт введены в эксплуатацию на территории Ставропольского края.

Зарядиться на новых станциях, которые расположились в черте живописных городов Пятигорск и Невинномысск, можно через мобильное приложение «АтомЭнерго». Для удобства пользователей станции поддерживают все современные виды разъемов для «быстрой» зарядки. Корпоративный call-центр «АтомЭнерго» проконсультирует по всем вопросам работы станций в режиме 24/7.

«Мы стремимся сделать электротранспорт доступным и удобным для всех. Запуск новых зарядных станций – это не только поддержка владельцев электромобилей, но и вклад в улучшение экологической обстановки в городах региона. Мы уверены, что совместные усилия компании и региональных властей станут катализатором для дальнейшего развития и популяризации электротранспорта в Ставрополье. Планируем продолжить расширение сети, делая её максимально доступной и удобной для наших клиентов.», - прокомментировал Валерий Маркелов, генеральный директор ООО «АтомЭнерго».

«Развитие зарядной инфраструктуры для электромобилей - одна из приоритетных задач для Ставропольского края. Это важный шаг к созданию современной транспортной инфраструктуры, а также ценный вклад в развитие экологически чистого транспорта и в повышение качества жизни в регионе», - отмечает министр энергетики, промышленности и связи Ставропольского края Иван Ковалёв.

В настоящее время «Росэнергоатом» в лице ООО «АтомЭнерго» реализует масштабную программу по сооружению сети электрозаправочных станций. Уже сегодня в работе находятся более 160 «быстрых»* ЭЗС*, расположенных в 13 регионах страны.

В первом квартале 2025 года общее количество электрозаправочных станций ООО «АтомЭнерго» увеличится до 255 единиц. К 2030 году запланировано создание сети, которая охватит не менее 25% рынка электрозарядной инфраструктуры на территории РФ.

Вся потребляемая электроэнергия покрывается сертификатом «Чистая Энергия Росатом», что гарантирует, что клиенты ЭЗС АтомЭнерго используют зелёную низкоуглеродную электроэнергию АЭС.

АО «Концерн «Росэнергоатом» - крупнейшая генерирующая компания страны и лидер в производстве «зелёной» электроэнергии. Он является отраслевым интегратором нового направления бизнеса «Роуминговый оператор зарядной инфраструктуры для электротранспорта». В состав «Росэнергоатома» на правах филиалов входят 11 действующих АЭС в составе 35 энергоблоков суммарной установленной мощностью свыше 29,5 ГВт. Доля атомной генерации на сегодняшний день - около 19% от всего объема выработки электроэнергии в стране. Реализацию нового направления бизнеса по развитию зарядной инфраструктуры для электротранспорта компания осуществляет с 2022 года.

Благодаря реализации современных проектов укрепляется технологический суверенитет страны. Электроэнергетический дивизион Госкорпорации «Росатом» принимает активное участие в повышении доступности электрозарядной инфраструктуры как в городах присутствия Росатома, так и в стране в целом, обеспечивая существенный вклад в популяризацию электротранспорта и улучшение экологической ситуации.

ООО «АтомЭнерго» - дочерняя компания АО «Концерн Росэнергоатом», владеющая и управляющая создаваемой сетью ЭЗС. В её задачи входит взаимодействие с партнерами, строительство и эксплуатация электрозарядных станций (покупка электроэнергии, обслуживание клиентов, учет), создание и развитие цифровой платформы управления ЭЗС, клиентских сервисов, продажа сопутствующих товаров и услуг. ООО «АтомЭнерго» располагает всеми необходимыми ресурсами и компетенциями госкорпорации «Росатом», включая генерацию низкоуглеродной электроэнергии, IT-платформу управления ЭЗС, производство ЭЗС и компонентов R&D центр. Данные компетенции обеспечивают полный цикл для создания и эксплуатации электрозарядной инфраструктуры. В целях ускоренного перехода транспорта на электротягу ООО «АтомЭнерго» с 2023 года создаёт сеть электрозарядной инфраструктуры.

*«Быстрые» зарядные станции используют более высокую мощность для быстрой зарядки аккумулятора. Мощность такой зарядной станции составляет от 60 кВт. Зарядка автомобиля от неё осуществляется постоянным током и может занять около 30 минут.

*ЭЗС - электрозарядная станция, элемент транспортной инфраструктуры, предоставляющий электроэнергию для зарядки аккумуляторного электротранспорта, такого как электромобили, электробусы, электроскутеры и тд.

Госкорпорация «Росатом», производящая электричество с помощью низкоуглеродной генерации, последовательно реализует шаги по переходу к «зелёной» экономике. Снижение негативного влияния на природу, сохранение и восполнение биоресурсов - все это приоритетные задачи российской атомной отрасли в области охраны окружающей среды. Атомщики уделяют большое внимание модернизации оборудования, обеспечивающего выработку экологически чистой энергии, ежегодно направляется сотни миллионов рублей на мероприятия по охране окружающей среды.