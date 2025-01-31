Инженер-конструктор Геннадий Коротков – лидер рационализаторства в компании «ЭМ-Кабель»

Каждый квартал компания «ЭМ-Кабель» отмечает своих талантливых сотрудников, предлагающих идеи для улучшения производственных процессов. За четвертый квартал 2024 года инженер-конструктор Геннадий Коротков представил 12 рационализаторских предложений, половину из которых уже внедрили на предприятии. Его инициативы сосредоточены на улучшении условий труда и повышении точности технологических операций.

Геннадий также активно участвует в работе комиссии по рассмотрению рационализаторских предложений, используя свои знания и опыт для поиска эффективных решений. Благодаря его усилиям работа на производстве становится более легкой, точной и безопасной. Он убежден, что самые простые решения зачастую оказываются самыми эффективными.