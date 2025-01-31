Компания Philatron Wire & Cable представила два новых кабеля для строительного сектора
Плюс
час назад
152
Время чтения ≈ 4 минуты
Компания Philatron Wire & Cable, один из ведущих производителей кабельной продукции, представила особо гибкие крупногабаритные кабели для строительной индустрии – одножильный силовой кабель типа Philaflex и кабель типа PhilaflexTray, разработанные для обеспечения бесперебойной и длительной эксплуатации.
Эти кабели представляют собой решение для современных строительных проекто...
Данный материал доступен только подписчикам Плюс
Для получения подробной информации Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться.
Новая разработка компании Finolex Cables
Плюс
30 янв. 2025, 09:00
411
Компания Finolex Cables, крупнейший индийский производитель кабельной продукции и флагманская компания группы Finolex, разработала и выпустила на рынок новую линейку проводов под названием FinoUltra, обладающих исключительно высокой безопасностью, долговечностью и высокими эксплуатационными характеристиками. Эти провода основаны на передовой электронно-лучевой технологии (E-beam) и предназначены д...
Новые экологически безопасные ПВХ-компаунды для кабельной промышленности от компании Cycle-Tek
Плюс
29 янв. 2025, 09:00
569
Компания Cycle-Tek, являющаяся подразделением компании Teknor Apex, выпустила на рынок две новые марки поливинилхлоридных компаундов, специально разработанные для использования в производстве гибких кабельных изделий. Эти новые компаунды марок Cycle-Tek® 20401-82A BLK 1 и Cycle-Tek® 20401-82A FR BLK 1, изготовленные с использованием до 50 процентов переработанного сырья, предоставляют н...
Сингапурская компания Flint разрабатывает самые безопасные в мире батареи, изготавливаемые из бумаги
Плюс
28 янв. 2025, 09:00
777
Специалисты компании Flint из Сингапура изобрели биоразлагаемую бумажную батарею, которая, как они утверждают, может произвести революцию в том, как мировое сообщество использует и аккумулирует энергию! Согласно предоставленной компанией Flint информации, разработана самая экологически безопасная в мире батарея, способная решить серьёзные экологические проблемы, связанные с современными система...
Технологически обоснованный подход к выбору цвета для проводов и кабелей с влагоотверждаемой изоляцией / оболочкой
Плюс
27 янв. 2025, 09:00
1106
Один из обычно обойдённых вниманием аспектов выбора цвета в производстве кабелей и проводов является влияние цвета на процесс сшивания. Пигменты химически разнообразны, и понимание их роли в реакции сшивания имеет решающее значение как для свойств готовых изделий, так и для самого процесса сшивания. Корпорация Chroma Color Corporation, на протяжении десятилетий поставляющая промышленности конце...
Компания TiniFiber приступает к производству бронированных кабельных микросборок для использования в центрах обработки данных
Плюс
24 янв. 2025, 09:00
1472
Компания TiniFiber (г. Линденхерст, штат Нью-Йорк, США), эксклюзивный производитель запатентованных в США и соответствующих требованиям UL волоконно-оптических кабелей, выпускаемых под маркой TiniFiber Micro Armor, начала собственное производство кабельных сборок типа MPO (multi-fiber push on), которые упрощают и ускоряют прокладку и монтаж защищенных от раздавливания волоконно-оптических кабелей...
Департамент правительства индийского штата Гуджарат обеспечит 25000 подключений «волокно в дом» в сельской местности, создавая умные дома
Плюс
23 янв. 2025, 09:00
1479
Гуджарат (Gujarat) – традиционно один из наиболее развитых в экономическом и торгово-промышленном отношении штатов Индии. Департамент науки и технологий индийского штата Гуджарат (Gujarat Science and Technology Department), который управляет развитием новых технологий и отвечает за разработку и реализацию ключевых политик в этом секторе, реализовал пилотный проект, в рамках которого компа...
Jicable HVDC‘25: Международный симпозиум по высоковольтным кабельным системам постоянного тока в Италии
Плюс
22 янв. 2025, 09:00
1593
Симпозиум Jicable HVDC’25, который состоится 20-22 октября 2025 года в Турине, Италия, является международной конференцией, направленной на содействие обмену научной и технической информацией в области изолированных силовых кабелей. Конференции, симпозиумы и семинары Jicable позволяют проводить глубокий анализ текущего состояния и будущих перспектив в этой области. Симпозиум Jicable HVDC&...
Компания IRFC подписала соглашение о намерениях с компанией REMCL о финансировании проектов в области возобновляемых источников энергии для индийских железных дорог
Плюс
21 янв. 2025, 09:00
1712
Компания Indian Railway Finance Corporation Limited (IRFC), финансовое подразделение Индийских железных дорог, полностью принадлежащее правительству Индии через Министерство железных дорог, заключила соглашение о намерениях (MoU), предусматривающее финансирование проектов по интеграции возобновляемых источников энергии для железнодорожного сектора, с компанией Railway Energy Management Company Lim...
Компания LS Cable & System строит первую в Южной Корее подводную кабельную систему высокого напряжения постоянного тока
Плюс
20 янв. 2025, 10:45
1948
Компания LS Cable & System сообщает об успешном завершении проекта создания первой южнокорейской подводной высоковольтной кабельной системы постоянного тока протяжённостью около 90 километров, которая соединяет материковую часть страны с самым большим островом Чеджу (Jeju Island). Южнокорейский поставщик кабельных решений подчеркнул, что это важное достижение в развитии национальной энергет...
Новые продукты на основе сбалансированной биомассы
Плюс
15 янв. 2025, 09:00
2668
Компания Lubrizol Advanced Materials, американский поставщик специальных химикатов для транспортного, промышленного и потребительского рынков, представила четыре новых решения сбалансированного использования биомассы в линейке термопластичных полиуретанов, выпускаемых под торговой маркой ESTANE® RNW TPU. Эти материалы, отличающиеся использованием более сбалансированного по массе сырья, обладаю...
Маточная смесь c металлическими волокнами для усиления электромагнитного экранирования
Плюс
14 янв. 2025, 09:00
2749
Эффективность и защита от электромагнитного излучения приобретают всё большее значение в производстве пластмасс. Компания Delta Tecnic SA, производитель суперконцентратов для пластмассовой и кабельной отраслей, запустила свою собственную линейку маточных смесей c металлическими волокнами на основе технологии, предназначенной для усиления электропроводимости и обеспечения передовых решений в област...
Интерконнектор LionLink, разрабатываемый в рамках проекта создания морской энергосистемы Nederwiek 3
Плюс
13 янв. 2025, 09:00
2976
Компания TenneT может произвести инвестиции в линию соединения с Великобританией. Голландский министр климатической политики и зелёного роста (Ministry of Climate and Green Growth) г-жа Софи Херманс (Sophie Hermans), включила создание нового электрического интерконнектора между Нидерландами и Великобританией в новейшую программу развития морской ветроэнергетики (Offshore Wind Energy Development Fr...
Экранированные спиральные шнуры и кабели следующего поколения от компании Philatron Wire and Cable
Плюс
10 янв. 2025, 09:00
3326
Компания Philatron Wire and Cable, первопроходец в области решений для американского кабельного производства, сообщает о своей последней инновации: экранированные спиральные шнуры и кабели, которые разработаны для обеспечения высокой прочности, надёжности и качества в соответствии со строгими требованиями, предъявляемыми к современным приложениям. Выпуск этих продуктов подтверждает приверженность...
Компания Nexans предоставила собору Нотр-Дам-де-Пари 200 км пожаробезопасных кабелей
Плюс
09 янв. 2025, 10:45
16383
Компания Nexans, мировой лидер в области электрификации, объявила, что гордится тем, что сыграла важную роль в восстановлении собора Нотр-Дам-де-Пари, 860-летнего средневекового католического собора, который был закрыт в 2019 году после разрушительного пожара. В рамках своего спонсорского соглашения компания Nexans передала собору в дар почти 200 километров огнестойких и пожаробезопасных кабеле...
Расширение производственных мощностей компании Alphagary в Мексике
Плюс
28 дек. 2024, 11:00
5186
Входящая в корпорацию Orbia Advance Corporation бизнес-группа Alphagary, ведущий поставщик компаундов и добавок, сообщила о значительном расширении своих производственных мощностей на предприятии в г. Альтамира (Altamira) в Мексике. Благодаря этому расширению ежегодный объём производства на этом предприятии увеличится на 15000 тонн. Компания Alphagary специализируется на разработке и производст...
Реализация планов компании Coficab по созданию завода стоимостью 50 миллионов долларов США для выпуска автомобильных кабелей в Египте
Плюс
28 дек. 2024, 09:00
5224
Египетский министр инвестиций и международной торговли Хассан Эль-Хатиб (Hassan El-Khatib) встретился с Хишамом Эллуми (Hicham Elloumi), председателем совета директоров туниской многонациональной компании Coficab, для того чтобы обсудить ход строительства нового завода компании в египетском городе Десятый Рамадан (the Tenth of Ramadan City), расположенном на пустынной трассе Каир - Исмаилия, в 46...
Компания Yokogawa выпустила систему мониторинга подводных кабелей
Плюс
27 дек. 2024, 09:00
5379
Основанная в Японии в 1915 году корпорация Yokogawa Electric Corporation - ведущий поставщик решений промышленной автоматизации, испытаний и измерений. В настоящее время корпорация объединяет 113 компании и 17000 сотрудников в 60 странах мира и ведёт свою деятельность в трех основных сферах: промышленная автоматизация и контроль, изготовление контрольно-измерительного оборудования, производство пр...
Крошечные провода, максимальная мощность
Плюс
26 дек. 2024, 09:00
5524
Для электронных чипов пространство имеет исключительно большое значение: мощная электроника требует всё больше соединений, которые помещаются во всё меньшие пространства. Известные современные технологии достигают пределов физически возможного. Учёные из Института надёжности и микроинтеграции Фраунгофера (Fraunhofer Institute for Reliability and Microintegration IZM-ASSID) объединились с другими п...
Кабельная шина CAN-Bus для современных систем управления электродвигателями
Плюс
24 дек. 2024, 09:00
5814
Компания Hradil Spezialkabel GmbH (Германия), специализирующаяся на разработке кабелей, представила экранированный кабель для передачи данных в сетях на базе CAN (Control Area Network), обладающий высокими эксплуатационными характеристиками, предназначенный для систем управления электродвигателями и систем очистки выхлопных газов 12-цилиндровых дизельных двигателей большой мощности. Кабельная шина...
Компания NKT подписала соглашение о продлении рамочных договоров на поставку высоковольтных кабелей с компанией RTE во Франции
Плюс
23 дек. 2024, 09:00
5961
Компания RTE, французский оператор систем передачи электроэнергии (TSO), заключила с компанией NKT соглашение о продлении двух рамочных договоров на поставку высоковольтных силовых кабелей с 2026 по 2028 год. Рамочные договоры предусматривают поставку наземных силовых кабелей и арматуры и прокладку и монтаж кабелей на уровнях напряжения 90 кВ, 225 кВ и 400 кВ. Договоры включают твёрдые обязательст...