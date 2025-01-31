Компания Philatron Wire & Cable представила два новых кабеля для строительного сектора

Компания Philatron Wire & Cable, один из ведущих производителей кабельной продукции, представила особо гибкие крупногабаритные кабели для строительной индустрии – одножильный силовой кабель типа Philaflex и кабель типа PhilaflexTray, разработанные для обеспечения бесперебойной и длительной эксплуатации.

Эти кабели представляют собой решение для современных строительных проекто

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