RusCable Live - Ставка на алюминий и инновации. Богословский кабельный завод и волна инвестиций. Эфир 31.01.25

31 янв. 2025, 09:14
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Время чтения ≈ 4 минуты
Источник:
RusCable.Ru
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Чтобы поверить в алюминиевый кабель с ним нужно пожить и поработать. Весь рынок и все потребители в зависимости от своего опыта жестко разделились и сегментировались на тех, кто считает, что алюминиевый кабель — это пережиток прошлого и тех, кто видит в этом металле и его сплавах невероятный потенциал для опережающего развития кабельного бизнеса. Это не история о физических свойствах металлов. Это соревнование бизнес-моделей и рыночных механизмов на кабельном электротехническом рынке. В прямом эфире RusCable Live вместе с генеральным директором Богословского кабельного завода Юрием Туруткиным мы поговорим именно о бизнес-составляющей самого "алюминиевого" завода России. Этот разговор откроет целый цикл нашего "Алюминиевого подкаста". Почему БКЗ верит в алюминиевые решения, как они работают на практике и способен ли подход РУСАЛА и научных разработок ЭЛКА-КАБЕЛЬ что-то противопоставить жесткой медной вертикали Акрон-Холдинга в сегменте нефтепогружного кабеля. Разговор будет интересен всем без исключения.

Главные темы эфира:

  • Загадочный проект Сикоры от ГК "Москабельмет" и инсайды о кабельном оборудовании. 
  • Официальные итоги Рупластики и часть интервью с Уральским Borealis (компания Genesis), которые удивили новым материалом.
  • Ожидания от Cabex, приглашения, анонсы и инсайды.
  • Меньше стали и новый сверхпроводник. Интересное от Русмета.
  • Что-то не так с качеством и проверками? Интересная история проверки качества полимеров.
  • Сколько денег будет вложено в судостроение и как прокатиться на этой волне вместе с НПП "Спецкабель"
  • Дайджест Алюминиевой Ассоциации за январь. Самое главное.

Инспекция по соцсетям:

  • Эпичные битвы роботов, роботизация на заводах и в сфере обслуживания. Привет, робоколлегам!
  • Русский IT на примере Яндекса, который изменил все, но не поменял сути вещей. Новые луддиты.
  • Русский кабельный автопром. На чем гоняют кабельщики, как красят буханки и двери Теслы.
  • Маленькая мечта от РМК. Каждому металлургу по квартире.

Партнер трансляции: Habsans. Кабельное оборудование.

Трансляция пройдет на платформе Vision. Начало в 11:00 по МСК. Запись будет доступна на всех платформах и в подкастах на Kabel.FM.

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