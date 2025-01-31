RusCable Live - Ставка на алюминий и инновации. Богословский кабельный завод и волна инвестиций. Эфир 31.01.25

Чтобы поверить в алюминиевый кабель с ним нужно пожить и поработать. Весь рынок и все потребители в зависимости от своего опыта жестко разделились и сегментировались на тех, кто считает, что алюминиевый кабель — это пережиток прошлого и тех, кто видит в этом металле и его сплавах невероятный потенциал для опережающего развития кабельного бизнеса. Это не история о физических свойствах металлов. Это соревнование бизнес-моделей и рыночных механизмов на кабельном электротехническом рынке. В прямом эфире RusCable Live вместе с генеральным директором Богословского кабельного завода Юрием Туруткиным мы поговорим именно о бизнес-составляющей самого "алюминиевого" завода России. Этот разговор откроет целый цикл нашего "Алюминиевого подкаста". Почему БКЗ верит в алюминиевые решения, как они работают на практике и способен ли подход РУСАЛА и научных разработок ЭЛКА-КАБЕЛЬ что-то противопоставить жесткой медной вертикали Акрон-Холдинга в сегменте нефтепогружного кабеля. Разговор будет интересен всем без исключения.

Главные темы эфира:

Загадочный проект Сикоры от ГК "Москабельмет" и инсайды о кабельном оборудовании.

Официальные итоги Рупластики и часть интервью с Уральским Borealis (компания Genesis), которые удивили новым материалом.

Ожидания от Cabex, приглашения, анонсы и инсайды.

Меньше стали и новый сверхпроводник. Интересное от Русмета.

Что-то не так с качеством и проверками? Интересная история проверки качества полимеров.

Сколько денег будет вложено в судостроение и как прокатиться на этой волне вместе с НПП "Спецкабель"

Дайджест Алюминиевой Ассоциации за январь. Самое главное.

Инспекция по соцсетям:

Эпичные битвы роботов, роботизация на заводах и в сфере обслуживания. Привет, робоколлегам!

Русский IT на примере Яндекса, который изменил все, но не поменял сути вещей. Новые луддиты.

Русский кабельный автопром. На чем гоняют кабельщики, как красят буханки и двери Теслы.

Маленькая мечта от РМК. Каждому металлургу по квартире.

Партнер трансляции: Habsans. Кабельное оборудование.

Трансляция пройдет на платформе Vision. Начало в 11:00 по МСК. Запись будет доступна на всех платформах и в подкастах на Kabel.FM.