Сергей Цивилев и Министр энергетики Исламской Республики Пакистан Аваис Легари обсудили актуальные вопросы российско-пакистанского сотрудничества

4 часа назад
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Время чтения ≈ 2 минуты
Источник:
Министерство энергетики Р...
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Сергей Цивилев в качестве сопредседателя Российско-Пакистанской Межправительственной комиссии провёл переговоры с Министром энергетики Исламской Республики Пакистан Аваисом Легари по широкому спектру вопросов российско-пакистанского торгово-экономического сотрудничества. Участие в мероприятии приняли профильные структуры и ведомства двух стран, с докладами выступили представители российских компаний. 

Министры обсудили перспективные направления сотрудничества по линии ТЭК, включая расширение взаимодействия в нефтегазовой сфере и в области гидроэнергетики. 

Стороны обсудили поставки сельскохозяйственной продукции, возможность перевозки грузов по МТК «Север-Юг», участие российских компаний в восстановлении промышленного потенциала Пакистана. Также были рассмотрены вопросы упрощения визового режима между странами.

В завершение встречи стороны отметили взаимный интерес к развитию российско-пакистанского диалога в рамках межправительственной комиссии. 

«Позитивно оцениваем нашу совместную работу. Рассчитываем на дальнейшее продуктивное сотрудничество», – отметил Сергей Цивилев.

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