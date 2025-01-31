Сергей Цивилев и Министр энергетики Исламской Республики Пакистан Аваис Легари обсудили актуальные вопросы российско-пакистанского сотрудничества

Сергей Цивилев в качестве сопредседателя Российско-Пакистанской Межправительственной комиссии провёл переговоры с Министром энергетики Исламской Республики Пакистан Аваисом Легари по широкому спектру вопросов российско-пакистанского торгово-экономического сотрудничества. Участие в мероприятии приняли профильные структуры и ведомства двух стран, с докладами выступили представители российских компаний.



Министры обсудили перспективные направления сотрудничества по линии ТЭК, включая расширение взаимодействия в нефтегазовой сфере и в области гидроэнергетики.



Стороны обсудили поставки сельскохозяйственной продукции, возможность перевозки грузов по МТК «Север-Юг», участие российских компаний в восстановлении промышленного потенциала Пакистана. Также были рассмотрены вопросы упрощения визового режима между странами.



В завершение встречи стороны отметили взаимный интерес к развитию российско-пакистанского диалога в рамках межправительственной комиссии.

«Позитивно оцениваем нашу совместную работу. Рассчитываем на дальнейшее продуктивное сотрудничество», – отметил Сергей Цивилев.