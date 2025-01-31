Смоленская АЭС-2 получила разрешение на возведение обеспечивающих объектов строительно-монтажной базы для новых энергоблоков

2 часа назад
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Источник:
АО Концерн Росэнергоатом
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Начало работ запланировано на февраль 2025 года. 

Администрация Рославльского муниципального округа выдала разрешение на возведение объектов строительно-монтажной базы (1 этап), необходимой для сооружения новых генерирующих мощностей Смоленской АЭС-2. Получение документа подтверждает соответствие проекта всем требованиям безопасности и экологическим нормам, а также знаменует важный шаг на пути к активной фазе реализации проекта. 

Ранее Управление государственной экспертизы по Смоленской области выдало положительное заключение проектной документации и материалам инженерных изысканий по комплексу объектов строительно-монтажной базы. 

«Создание современной строительно-монтажной базы позволит организовать эффективное управление всеми этапами строительства энергоблоков замещения, соблюдение высоких стандартов безопасности и качества работ, – отметил директор Смоленской АЭС Павел Лубенский. – С администрацией Рославльского муниципального округа у нас сложился конструктивный диалог. Совместными усилиями мы сможем успешно реализовать стратегически важный проект». 

Строительно-монтажная база будет располагаться на территории Рославльского муниципального округа, в 10 км от города присутствия Смоленской АЭС Десногорска и непосредственной близости к площадке новых энергоблоков, на месте бывшей деревни Пятидворки. 

«Мы понимаем стратегическую важность строительства Смоленской АЭС-2 для энергетической безопасности страны, обеспечения надежным и экологически чистым источником энергии на несколько десятилетий вперед и готовы оказывать всестороннюю поддержку в реализации проекта, – подчеркнул глава Рославльского муниципального округа Дмитрий Близученко. – Строительство строительно-монтажной базы и последующее возведение энергоблоков привлечет инвестиции в экономику региона, даст импульс развитию местной промышленности, малого и среднего бизнеса, открытию новых рабочих мест, реализации социально значимых инициатив и в целом будет способствовать улучшению качества жизни нашего населения». 

Начало работ запланировано на февраль 2025 года. На первом этапе генеральный подрядчик АО «КОНЦЕРН ТИТАН-2» будет возводить административно-бытовые и производственные корпуса, бетоносмесительный узел, складское хозяйство, цех укрупненной сборки и другие объекты, необходимые для логистики, хранения материалов и оборудования, обеспечения условий для работы строительного персонала, задействованного в масштабном проекте. 

«Приступая к созданию обеспечивающей инфраструктуры, мы приближаемся к активной фазе проекта по возведению новых энергоблоков, – отметил Павел Иваськов, руководитель ОП «Дирекция по строительству объектов в Смоленской области» АО «КОНЦЕРН ТИТАН-2». – Несколько десятков объектов необходимо построить в кратчайшие сроки, чтобы своевременно приступить к бетонированию реактора энергоблока № 1. Ключевое событие – подача «первого бетона» – намечено на 2027 год. В настоящее время завершена вертикальная планировка площадки. Обеспечена готовность к началу строительных работ». 

Сегодня Россия продолжает обеспечивать стабильную энергетическую безопасность. Энергетика является основой поступательного социально-экономического развития страны, снабжения промышленности и граждан. Отечественный топливно-энергетический комплекс работает на повышение конкурентоспособности национальной экономики, способствует развитию и благоустройству регионов страны, городов, посёлков, на улучшение качества жизни граждан. 

Строительство Смоленской АЭС-2 включено Генеральную схему размещения объектов электроэнергетики до 2042 года, которую Правительство РФ утвердило 30 декабря 2024 года. В рамках этой стратегии предусмотрено строительство двух энергоблоков с водо-водяными энергетическими реакторами поколения 3+ общей мощностью 2400 МВт, которые планируется ввести в эксплуатацию с 2033 по 2035 год. 

Смоленская АЭС - филиал АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в Электроэнергетический дивизион Госкорпорации «Росатом»), ведущее энергетическое предприятие Смоленской области, градообразующее предприятие самого молодого города региона Десногорска, крупнейший налогоплательщик, привлекательный, надежный социально ответственный работодатель. Расположена в 150 км от Смоленска, в 180 км от Брянска и в 350 км от Москвы. В промышленной эксплуатации Смоленской АЭС – три энергоблока, электрическая мощность каждого – 1000 МВт. Атомная станция ежегодно выдает в Единую энергосистему страны более 20 млрд киловатт часов электроэнергии. 

Электроэнергетический дивизион «Росатома» является крупнейшим производителем низкоуглеродной электроэнергии в России. Управляющая компания дивизиона – АО «Концерн Росэнергоатом» (www.rosenergoatom.ru) – эксплуатирует 11 действующих атомных станций, включая единственную в мире плавучую атомную теплоэлектростанцию (ПАТЭС). 35 энергоблоков суммарной мощностью 28,5 ГВт вырабатывают уже около 19 % электроэнергии в России. Предприятия дивизиона обеспечивают полный комплекс услуг по вводу, ремонту, сервисному обслуживанию и подготовке персонала для атомных энергоблоков; нарабатывают изотопы для медицины, сельского хозяйства и микроэлектроники; в его контуре активно развиваются новые направления деятельности (развитие сети зарядной инфраструктуры для электромобилей, биогазовые станции, производство промышленных роботов и др.)

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