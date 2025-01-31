«Жатайская судоверфь» заключила контракт на строительство первого судна

АО "Жатайская судоверфь" и муниципальный район "Сунтарский улус" заключили соглашение о строительстве малотоннажного парома. Как сообщили в пресс-службе Минтранса Якутии, подписание документа состоялось 30 января.

«Первое судно, построенное на этой судоверфи, будет служить на реке Вилюй и значительно упростит жизнь местным жителям, поскольку половина населенных пунктов района расположена на противоположном берегу реки», – отметил глава Сунтарского улуса Анатолий Григорьев.

В свою очередь директор судоверфи Влад Пермяков сообщил, что с текущего года судоверфь начинает свою основную производственную деятельность.

«Подписанное соглашение не только инициирует строительство парома, но и открывает перспективы для расширения производства, что позволит создавать паромы и понтонные мосты для других улусов республики», – заявил Влад Пермяков.

"Жатайская судоверфь" станет полноценным судостроительным кластером, который обеспечит создание современного речного флота для грузоперевозок в Ленском бассейне и в Арктической зоне, в том числе по Севморпути. Новая судоверфь рассчитана на ввод в эксплуатацию до десяти речных и морских судов ежегодно. Также здесь будут ремонтировать, модернизировать и утилизировать плавсредства. Проект в Якутии реализуется по федеральной госпрограмме "Развитие судостроения и морской техники для освоения шельфовых месторождений", добавляют в Минтрансе.

Напомним, модернизация Жатайской судоверфи, построенной в 1940-х годах, началась в 2019 году. Объект должны были сдать еще в 2020 году, но из-за изменений в проекте сроки были перенесены. Основной причиной стало удорожание стоимости строительства из-за ввода санкций. До 2036 года на Жатайской судоверфи планируют построить около 100 речных судов. Начало строительства первых судов запланировано на 2025 год.



В марте 2024 года была зарегистрирована передача акций АО "Жатайская судоверфь" в собственность Республики Саха (Якутия). Пакет был передан правительству Якутии при условии принятия мер, направленных на завершение в 2024 году первого этапа реализации инвестиционного проекта по созданию высокотехнологичной Жатайской судоверфи.