В НИТУ МИСИС создали российский полетный контроллер для БПЛА

5 часов назад
297
Время чтения ≈ 4 минуты
Источник:
МИСИС
Авторы и источники / Правообладателям

Студенты Университета МИСИС создали улучшенный полетный контроллер «Стриж» для беспилотных летательных аппаратов самолетного или мультироторного типа, выполненный на отечественной элементной базе. Благодаря модулю термостатирования устройство точно определяет местоположение, даже в условиях плохой работы GPS. Также у разработки усилена отказоустойчивость и увеличена частота процессора, есть возможность подключения до 50 устройств, встроенный модуль питания и амперметр.

Полетные контроллеры в БПЛА выполняют функцию центрального вычислительного модуля. Большинство устройств, представленных на российском рынке, собрано из импортных элементов. Это приводит к ряду проблем: ограниченная поддержка, долгие сроки поставки и нестабильность. В новом «Стриже» разработчики используют отечественные микросхемы питания, разъемы, микроконтроллеры.

«У нас уже есть 10 компаний с потенциальным заказом свыше 1000 контроллеров в год. Проект готов к пилотированию, сейчас проводим финальные испытания. Мы открыты сотрудничеству и будем рады новым бизнес-партнерам», — пояснил студент кафедры полупровод­никовой электроники и физики полупровод­ников, руководитель Клуба разработчиков радиоэлектроники НИТУ МИСИС Сергей Хейфец.

В перспективе контроллер может использоваться в дистанционно пилотируемых летательных аппаратах, робототехнике.

«В НИТУ МИСИС активно развивается Клуб разработчиков радиоэлектроники. Мы проводим занятия для студентов, учим их создавать схемы и делать печатные платы, паять, программировать, собирать и пилотировать БПЛА. Также мы выполняем задачи кафедры, делаем совместные проекты с другими вузами», — добавил он.

Разработка Сергея вошла в топ-10 ежегодного московского международного фестиваля студенческого предпринимательства «Москва — точка старта» в треке «Я создаю бизнес». Приз — 100.000 рублей. Проект будет доработан с экспертами акселератора «Академия инноваторов» и получит возможность найти инвестиции и новых заказчиков.

Обсудить на форуме
Отрасль:
Теги:

Оформите подписку RusCable Плюс и получите полный доступ к материалам и сервисам портала!

Эксклюзивные материалы, сервисы, полный доступ к базе данных, аналитика рынка и финансовый рейтинг кабельных заводов! Отрасль в плюсе с подпиской RusCable Плюс!

Оформить подписку
Ученые ПНИПУ нашли способ улучшить систему автоматического управления космических аппаратов
30 янв. 2025, 13:45
648
Система автоматического управления применяется в нефтехимической, металлургической, энергетической, фармацевтической и других отраслях промышленности. Она позволяет получить данные об объекте и формирует нужную реакцию, обеспечивая стабильную работу устройства. Считывание информации происходит за счет датчиков. Сигнал с них затем необходимо перевести в цифровой код с помощью аналого-цифрового прео...
Синтезированные в КФУ наночастицы превращают АБС-пластики в уникальные материалы
30 янв. 2025, 11:44
463
Добавка к промышленному термопластичному полимеру позволяет получать композиты на его основе с заданными механическими, магнитными и диэлектрическими свойствами. Ученые кафедры неорганической химии Химического института им. А.М. Бутлерова Казанского федерального университета синтезировали магнитные наночастицы борида кобальта для модификации АБС-пластиков. Исследование поддержано гранто...
Александр Новак открыл обновленные учебные аудитории НИУ «МЭИ»
30 янв. 2025, 09:15
486
29 января 2025 года Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Александр Новак в рамках заседания попечительского совета НИУ «МЭИ». В церемонии открытия также приняли участие генеральный директор, председатель Правления ПАО «Россети» Андрей Рюмин и ректор НИУ «МЭИ» Николай Рогалев. Образовательные пространства, рабочие места молодых исследова...
Уникальный способ контроля пуска асинхронного двигателя в энергосистеме малой мощности разработали в НГТУ НЭТИ
29 янв. 2025, 12:45
654
В Новосибирском государственном техническом университете НЭТИ разработали способ многоэтапного прогностического контроля успешности пуска асинхронного двигателя. Уникальный способ, который не имеет аналогов в России и за рубежом, позволяет обеспечить надежность функционирования локальных систем энергоснабжения соизмеримой мощности суммарной генерации и крупных единичных двигателей. В НГТУ НЭТИ...
ЛЭТИ запускает новое научное направление в сфере электроники для автомобильной промышленности России
28 янв. 2025, 17:00
1040
Эта работа направлена на обеспечение технологического суверенитета России в сфере электронных компонентов для автомобилей. Автомобильный транспорт – важный элемент жизни современного человека и общества. Эта сфера является ключевым инструментом для эффективной, удобной и гибкой перевозки пассажиров и доставки грузов. В условиях динамичного развития торговли, усиления взаимодействия между...
В МЭИ разработан термоэлектрический генератор для автономного энергоснабжения прибрежных объектов
28 янв. 2025, 11:30
884
Ученые НИУ «МЭИ» разработали термоэлектрический импульсный генератор - автономную энергетическую установку, которая может производить электроэнергию, используя разницу температур в водоемах. Установка бестопливная, что является важным преимуществом, так как нет необходимости в сжигании органического топлива и строительства плотины для работы гидроэлектростанции или мачты для ВЭС. Пр...
Разработанные в НГТУ НЭТИ электрозарядные станции готовы к производству
28 янв. 2025, 10:45
1025
Ученые Новосибирского государственного технического университета НЭТИ совместно с индустриальным партнером АО НПП «Радиосвязь» в рамках программы «Приоритет 2030» создали промышленный образец быстрой электрозарядной станции для электромобилей. На данном этапе идет подготовка к промышленному производству. «Конструкция зарядной станции реализована по модульному при...
Найден способ управлять свойствами металла с помощью звуковых волн
27 янв. 2025, 14:15
1130
Физики Казанского национального исследовательского технического университета им. А. Н. Туполева (КНИТУ-КАИ) выяснили, что воздействие ультразвука во время лазерной обработки металла позволяет лучше контролировать процесс плавления. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе вуза. "Добавление звуковых волн частотой 40 кГц увеличивает объем расплавленного металла на треть и делает его структуру...
Неподвластен окислению: создан сверхстойкий материал для атомной и аэрокосмической отрасли
23 янв. 2025, 15:45
1711
Ученые Университета МИСИС представили новый керамический материал с высокой прочностью, и максимальной устойчивостью к окислению, на основе которого в перспективе можно создавать надежные защитные покрытия и детали для атомной, аэрокосмической и автомобильной промышленностей. Добавление титана и циркония способствовало упрочнению базового материала и по...
Ученые Пермского Политеха нашли способ сократить негативное воздействие отходов оптоволокна за счет включения его в состав асфальтобетона
22 янв. 2025, 10:45
1699
На сегодняшний день Россия занимает третье место в мире по количеству неутилизированного пластика. Такие отходы оседают в водоемах или на незаконных стихийных свалках. Среди них есть остатки оптоволокна, состоящие из стекла и пластика, которые будут загрязнять почву и водные ресурсы. При разложении под воздействием ультрафиолетовых лучей материалы выделяют токсичные вещества: свинец, мышьяк и...
Обнаружен новый «нетрадиционный» сверхпроводник
21 янв. 2025, 17:30
2237
Исследователи из Токийского столичного университета открыли новый сверхпроводящий материал. Они объединили железо, никель и цирконий, чтобы создать новый цирконид переходного металла с различным соотношением железа и никеля. В то время как цирконид железа и цирконид никеля не являются сверхпроводящими, новые смеси демонстрируют «куполообразную» фазовую диаграмму, характерную для так на...
В НГТУ разработали машину для прокладки дорог по льду Байкала
20 янв. 2025, 12:15
2676
Машина предназначена для срезания торосов и подготовки трассы к прокладке подводных кабельных линий, соединяющих оптические модули телескопа с его береговым центром управления. Специалисты Нижегородского государственного технического университета (НГТУ) и Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ) разработали проект машины для прокладки дорог по льду водоемов и удаления снежно-ледовых...
Уникальный метод физической защиты информации в телекоммуникационных каналах связи разработали ученые НГТУ НЭТИ
20 янв. 2025, 11:00
2680
Ученые Новосибирского государственного технического университета НЭТИ предложили способ защищенной передачи информации через волоконно-оптические линии связи. Разработка обеспечивает криптографическую защиту передаваемых данных на физическом уровне за счет оригинального механизма лазерной генерации непосредственно в линии связи. Информация давно является стратегическим ресурсом, который требует...
Разработки ученого из Сколтеха помогают ликвидировать разлив мазута
17 янв. 2025, 18:00
4985
Работы по очистке территории после разлива нефтепродукта в Черном море осложнило то, что мазутная фракция располагается не на поверхности, а в объеме воды и в придонной области. И стандартные методы для устранения нефтяных разливов не были эффективными. Руководитель группы проектов развития Сколковского института науки и технологий Владимир Каляев отправился на место происшествия и буквально из по...
Ученые НГТУ им. Р. Е. Алексеева разработали способ диагностики аварий на электросетях
17 янв. 2025, 14:00
4658
Научный коллектив Нижегородского государственного технического университета разработал способ определения места повреждения на воздушной линии электропередачи по замерам токов с двух ее концов. Разработка поможет электросетевым компаниям обеспечить бесперебойность и надежность энергоснабжения. Работа уже несколько лет ведется в рамках Федеральной программы «Приоритет 2030» нацпроекта &...
Разработка ученых Пермского Политеха упростит создание линейных двигателей для конвейеров и роботов-манипуляторов
16 янв. 2025, 09:30
4711
Линейные двигатели приводят в движение электрический транспорт, лифты высотных зданий, металлорежущее оборудование, транспортировочные конвейерные ленты, сваебойные молоты и даже бионические протезы. Их преимущество в том, что для перемещения по прямой линии не нужны дополнительные механизмы — шестерни, рейки или цепи. Но иногда при обработке деталей сложной формы, выполнении некоторых манип...
На 1000% пластичнее: в НИТУ МИСИС усовершенствовали титановые сплавы
15 янв. 2025, 16:30
5050
Ученые НИТУ МИСИС предложили новые титановые сплавы, из которых можно создавать элементы сложных форм для авиационных, транспортных и медицинских отраслей. Структуру и свойства материалов улучшили добавки железа, никеля, кобальта и других металлов. Высокая пластичность сплава при высоких температурах позволит получать детали сложной геометрии и существенно снизит количеств...
Новый экологически безопасный реагент поможет эффективно бороться с разливами нефти в Арктике
15 янв. 2025, 14:15
4516
Ученые разработали экологически безопасный реагент для удаления нефтяных разливов в условиях Арктики. За основу авторы взяли фосфолипиды — молекулы, из которых состоят оболочки всех живых клеток, — и спирт изобутанол. В эксперименте предложенный состав позволил всего за минуту уменьшить площадь нефтяного пятна на 89–93% как при комнатной (22°С), так и при пониженных (0°С...
РЭА Минэнерго России подготовило исследование «Цифровизация и устойчивость энергосистем»
14 янв. 2025, 10:45
4597
Российское энергетическое агентство Минэнерго России представляет результаты исследования наилучших практик бюджетного и корпоративного сектора в области цифровизации и устойчивости энергосистем. В исследовании рассмотрены государственные информационные системы, проекты в сфере искусственного интеллекта (ИИ), цифровизации и автоматизации, предиктивной аналитики, электротранспорта, повышения над...
Ученые создали новый класс ультратонких проводников для наноэлектроники
10 янв. 2025, 17:45
5535
Специалисты из Стэнфордского университета создали новый тип проводников, который позволит создавать сверхтонкие пластины для наноэлектроники. Эти проводники смогут заменить традиционные материалы и сделать различные электрические устройства еще более мелкими. Они сделаны на основе фосфида ниобия. По мере уменьшения чипов и других электронных устройств одним из ...