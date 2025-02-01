НПП «ГЕРДА» приглашает на свой стенд на Cabex 2025

01 февр. 2025, 12:00
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Время чтения ≈ 1 минута
Источник:
НПП Герда
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В Москве с 18 по 20 марта 2025 г. пройдет 23-я международная выставка кабельно-проводниковой продукции Cabex 2025, в которой примет участие «НПП «ГЕРДА». На нашем стенде Вы сможете лично пообщаться с представителями заводов, ведущими специалистами и деловыми партнерами компании «НПП «ГЕРДА», получить ответы на интересующие Вас вопросы, а также узнать о новых разработках нашей компании.

Будем рады Вас видеть в ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР» по адресу: г.Москва,
Краснопресненская набережная 14. ЦВК «Экспоцентр», Павильон «Форум», стенд С517.

Для бесплатного посещения выставки пройдите по ссылке
https://www.cabex.ru/ru-RU/visitors/e-ticket.aspx промокод GERDA25

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НПП ГЕРДА
Научно-производственное предприятие "Герда" создано в 1992г., как инжиниринговая компания, с целью внедрения современных методов учета продукции и обеспечения безопасности технологического процесса на объектах нефтяной и газоперерабатывающей промышленности. С момента основания компания занимается поставкой высокотехнологичного оборудования, участвует в проектных работах, проводит инженерно-технические консультации, шефмонтаж и запуск оборудования, обучение персонала заказчика в учебных центрах фирм-изготовителей и непосредственно на объекте. НПП "Герда" является участником ВЭД и имеет прочные деловые связи со многими поставщиками в странах Западной Европы. Прямые контакты с иностранными партнерами, опыт сертификации импортного оборудования и налаженная система его доставки в Россию обеспечивают выполнение импортных поставок в минимальные сроки и по разумным ценам. Начиная с 1996г. компания уделяет все большее внимание разработке и производству отечественного оборудования, не уступающего зарубежным аналогам. На сегодняшний день НПП "Герда" имеет штат опытных инженеров, конструкторское бюро и собственные производственные мощности. Все это позволяет успешно решать задачу замещения импортной составляющей по многим позициям номенклатуры предлагаемой продукции. Деятельность компании осуществляется на основании лицензий РОСТЕХНАДЗОРа и Главного Управления Государственной Противопожарной Службы. Выпускаемое оборудование имеет сертификаты соответствия Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (РОССТАНДАРТ) и сертификаты пожарной безопасности. Предприятие активно работает на рынке СНГ и имеет представительства в Белоруссии и на Украине.