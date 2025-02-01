НПП «ГЕРДА» приглашает на свой стенд на Cabex 2025

В Москве с 18 по 20 марта 2025 г. пройдет 23-я международная выставка кабельно-проводниковой продукции Cabex 2025, в которой примет участие «НПП «ГЕРДА». На нашем стенде Вы сможете лично пообщаться с представителями заводов, ведущими специалистами и деловыми партнерами компании «НПП «ГЕРДА», получить ответы на интересующие Вас вопросы, а также узнать о новых разработках нашей компании.



Будем рады Вас видеть в ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР» по адресу: г.Москва,

Краснопресненская набережная 14. ЦВК «Экспоцентр», Павильон «Форум», стенд С517.



Для бесплатного посещения выставки пройдите по ссылке

https://www.cabex.ru/ru-RU/visitors/e-ticket.aspx промокод GERDA25