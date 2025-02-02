НПП «ГЕРДА» примет участие в выставке НЕФТЕГАЗ-2025

В Москве с 14 по 17 апреля 2025 г. пройдет международная выставка «НЕФТЕГАЗ-2025», в которой примет участие «НПП «ГЕРДА». На нашем стенде Вы сможете лично пообщаться с представителями заводов, ведущими специалистами и деловыми партнерами компании «НПП «ГЕРДА», получить ответы на интересующие Вас вопросы, а также узнать о новых разработках нашей компании.



Будем рады Вас видеть в ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР» по адресу: г.Москва, Краснопресненская

набережная 14. Павильон №2, зал №2, стенд № 22Е25.