Испанский REE объявил о завершении строительства ПС 66 кВ Chío в рамках проекта сооружения HVAC соединения между островами Тенерифе и Ла Гомера

Испанский системный оператор REE объявил о завершении работ по строительству ПС 66 кВ Chío в муниципалитете Гия-де-Исора (о. Тенерифе) в рамках проекта сооружения HVAC соединения между островами Тенерифе и Ла Гомера Канарского архипелага. ПС 66 кВ Chío оснащена КРУЭ, что позволило значительно уменьшить занимаемую ПС территорию, а также визуальное воздействие на окружающий пейзаж. Стоимость строительства ПС, которую планируется ввести в эксплуатацию в ближайшее время, составила € 17,5 млн.

Двухцепное соединение Тенерифе – Ла Гомера напряжением 66 кВ и протяженностью 36 км (максимальная глубина подводного участка соединения составляет 1 145 м) позволит повысить надежность электроснабжения потребителей в Ла Гомере, передавать излишки «чистой» электроэнергии, выработанной на Тенерифе, в энергосистему Ла Гомеры, интегрировать в обе островные энергосистемы дополнительные мощности ВИЭ-генерации, а также снизить суммарные затраты на производство электроэнергии за счет объединения энергосистем двух островов. Полностью ввести в эксплуатацию соединения Тенерифе – Ла Гомера планируется в течение 2025 г.

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