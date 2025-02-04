Испанский REE объявил о завершении строительства ПС 66 кВ Chío в рамках проекта сооружения HVAC соединения между островами Тенерифе и Ла Гомера

3 часа назад
233
Время чтения ≈ 2 минуты
Источник:
АО СО ЕЭС

Испанский системный оператор REE объявил о завершении работ по строительству ПС 66 кВ Chío в муниципалитете Гия-де-Исора (о. Тенерифе) в рамках проекта сооружения HVAC соединения между островами Тенерифе и Ла Гомера Канарского архипелага. ПС 66 кВ Chío оснащена КРУЭ, что позволило значительно уменьшить занимаемую ПС территорию, а также визуальное воздействие на окружающий пейзаж. Стоимость строительства ПС, которую планируется ввести в эксплуатацию в ближайшее время, составила € 17,5 млн.

Двухцепное соединение Тенерифе – Ла Гомера напряжением 66 кВ и протяженностью 36 км (максимальная глубина подводного участка соединения составляет 1 145 м) позволит повысить надежность электроснабжения потребителей в Ла Гомере, передавать излишки «чистой» электроэнергии, выработанной на Тенерифе, в энергосистему Ла Гомеры, интегрировать в обе островные энергосистемы дополнительные мощности ВИЭ-генерации, а также снизить суммарные затраты на производство электроэнергии за счет объединения энергосистем двух островов. Полностью ввести в эксплуатацию соединения Тенерифе – Ла Гомера планируется в течение 2025 г.

Официальный сайт REE http://www.ree.es

Обсудить на форуме
Отрасль:
Теги:

Оформите подписку RusCable Плюс и получите полный доступ к материалам и сервисам портала!

Эксклюзивные материалы, сервисы, полный доступ к базе данных, аналитика рынка и финансовый рейтинг кабельных заводов! Отрасль в плюсе с подпиской RusCable Плюс!

Оформить подписку
На насосной станции блока №1 АЭС «Аккую» (Турция) стартовала пусконаладка оборудования
03 февр. 2025, 13:45
688
На основном оборудовании береговой насосной станции блока №1 атомной электростанции «Аккую» (сооружается госкорпорацией «Росатом» в Турции) начался этап пусконаладочных работ. Насосные агрегаты основной охлаждающей воды и насосы, которые будут обеспечивать работу резервных дизельных электростанций, проходят серию индивидуальных испытаний под нагрузкой. Опытные специалист...
В Германии введена в эксплуатацию электрокотельная, работающая по технологии Power-to-Heat
03 февр. 2025, 10:30
518
Системный оператор Германии 50Hertz и немецкая компания Leipziger Stadtwerke, занятая в сфере теплоснабжения населения, ввели в эксплуатацию на действующей ТЭС Nord-Ost в Лейпциге электрокотельную на базе технологии Powerto-Heat (PtH, P2H). Электрическая мощность новой котельной составит 10 МВт, что достаточно для отопления ≈1000 частных домов. 50Hertz инвестировал в проект около € 4 м...
TOLO News: Кабул, Анкара и Ашхабад обсудили начало реализации ЛЭП «ТАП-500»
29 янв. 2025, 18:00
1429
Первая трехсторонняя встреча с участием представителей Туркменистана и Турции, посвященная началу практической реализации проекта высоковольтной линии электропередачи "ТАП-500", состоялась в Кабуле. Об этом сообщает телеканал TOLO News со ссылкой на главу отдела по связям с общественностью МИД Афганистана Зию Ахмада Такала. По его словам, в заседании приняли участие пред...
Началось комплексное опробование оборудования HVDC соединения Ариадна между энергосистемами Аттики и Крита
28 янв. 2025, 15:00
1621
Греческий системный оператор ADMIE приступил к комплексному опробованию оборудования HVDC соединения Ариадна (Ariadne Interconnection) между энергосистемами Аттики (материковая Греция) и о. Крит, включающего в т.ч. две КЛ 500 кВ суммарной пропускной способностью 1 ГВт и протяженностью 335 км, проложенных на глубинах до 1 200 м под поверхностью моря. Перейти к комплексному опробованию позволило...
Объявлено о планах строительства гибридного HVDC соединения LionLink между энергосистемами Нидерландов и Великобритании
27 янв. 2025, 11:15
1573
Нидерландский системный оператор TenneT объявил о планах строительства в рамках проекта сооружения шельфовой электрической сети для выдачи мощности ВЭС Nederwiek 3* в Северном море гибридного** HVDC соединения LionLink между энергосистемами Нидерландов и Великобритании. HVDC соединение LionLink проектной пропускной способностью от 1,4 ГВт до 2 ГВт обеспечит подключение шельфовой ВЭС Nederwiek 3...
Канадская Hydro One выбрана в качестве разработчика проекта строительства ЛЭП 500 кВ протяженностью 260 км на северо-востоке Онтарио
22 янв. 2025, 13:30
2397
Энергетический совет канадской провинции Онтарио выдал разрешение компании Hydro One на разработку проекта строительства высоковольтной ЛЭП на северо-востоке Онтарио. Ожидается, что новая ЛЭП напряжением 500 кВ и протяженностью 260 км, которая первоначально будет работать на напряжении 230 кВ, будет введена в эксплуатацию к концу 2030 г. Необходимость строительства новой высоковольтной ЛЭП обус...
Японская Yokogawa Electric объявила о выпуске системы непрерывного контроля технического состояния подводных силовых кабелей
21 янв. 2025, 12:30
2431
Японская корпорация Yokogawa Electric* заявила о выпуске системы непрерывного контроля технического состояния подводных КЛ – OpreX™ Subsea Power Cable Monitoring (OpreX), в т.ч. используемых для передачи электроэнергии, вырабатываемой шельфовыми ВЭС. В OpreX используется специализированное ПО и система оптоволоконных датчиков температуры (DTSX Fiber Optic Temperature Sensor), котора...
Немецкий 50Hertz подписал контракт с GE Vernova и Drydocks World на строительство первых преобразовательных подстанций в Балтийском море
20 янв. 2025, 14:30
2713
По результатам международного тендера немецкий системный оператор 50Hertz подписал EPCI-контракт* с консорциумом GE Vernova и судостроительной компанией Drydocks World на строительство двух ППС (шельфовой и наземной) в рамках сооружения шельфового соединения Ostwind 4 для подключения кластера шельфовых ВЭС к национальной энергосистеме. Высокотехнологичные компоненты ППС будут производиться искл...
На энергоблоке №7 АЭС «Тяньвань» (Китай) начался пролив всех систем безопасности на открытый реактор
20 янв. 2025, 13:15
2688
На энергоблоке № 7 АЭС «Тяньвань» (Китай), сооружаемой при участии предприятий госкорпорации «Росатом», начался один из важнейших технологических этапов – пролив всех систем безопасности реакторной установки.  После его завершения на блоке начнется сборка реактора, и дальнейшие этапы по вводу – испытания и опробования систем и оборудования первого контур...
Немецкие 50Hertz и TenneT получили разрешение на строительство еще двух участков HVDC-соединения SuedOstLink совокупной протяженностью 129 км
20 янв. 2025, 10:15
2579
Федеральное сетевое агентство (Bundesnetzagentur, BNetzA) – отраслевой регулятор Германии – выдало системным операторам 50Hertz и TenneT, являющимся партнерами по проекту SuedOstLink*, решения об утверждении плана строительства двух подземных участков HVDC соединения SuedOstLink: участка B протяженностью 84 км между Айзенбергом и Гефеллем через Тюрингию и Саксонию и участка D3a протяже...
РФ намерена участвовать в строительстве метро в Ханое и Хошимине
16 янв. 2025, 16:45
3350
Российские компании планируют участвовать в сооружении железных дорог и метро в столице Вьетнама Ханое и крупнейшем городе страны Хошимине. Об итогах своего визита в социалистическую республику рассказал на заседании правительства РФ его председатель Михаил Мишустин. "Сегодня у нас есть хорошие возможности кооперации также в сфере тяжелого машиностроения, включая поставки во Вьетнам отеч...
«Росатом» отгружает в Индию корпус реактора для шестого энергоблока АЭС «Куданкулам»
15 янв. 2025, 17:15
3428
Корпус реактора ВВЭР-1000 для шестого энергоблока АЭС «Куданкулам», который строится в Индии по российскому проекту, транспортируется на строительную площадку. Оборудование весом 320 тонн изготовлено на заводе «Атоммаш» (Машиностроительный дивизион «Росатома») и отгружено заказчику.  Прежде чем отправить корпус реактора в морское плавание, оборудование с...
Лихачев: РФ построит во Вьетнаме АЭС на двух современных блоках ВВЭР-1200
15 янв. 2025, 11:30
3270
Атомная электростанция "Ниньтхуан-1", которую госкорпорация "Росатом" построит во Вьетнаме, будет использовать два передовых энергоблока ВВЭР-1200. О договоренностях между Москвой и Ханоем рассказал журналистам глава госкорпорации Алексей Лихачев. "Можно говорить о решительно прорывном решении наших вьетнамских партнеров <...> о возврате к проекту "Ниньтхуа...
Китай ввел в строй крупнейшую в мире ГАЭС
13 янв. 2025, 15:30
3717
Крупнейшая в мире гидроаккумулирующая электростанция (ГАЭС) была введена в строй в провинции Хэбэй на востоке КНР. Речь идет о ГАЭС «Фэннин», которая насчитывает 12 агрегатов общей мощностью 3,6 ГВт. Строительство ГАЭС шло с мая 2013 г. и обошлось в $2,6 млрд. Электростанция оснащена двумя резервуарами, между которыми есть перепад высот. В часы низкого спроса электричество из общей...
США ввели санкции против металлургических и горнодобывающих компаний РФ
13 янв. 2025, 10:45
4064
Вашингтонская администрация ввела санкции в отношении ряда металлургических и горнодобывающих компаний, базирующихся или работающих в России. Об этом говорится в заявлении Госдепартамента США. Как из него следует, рестрикции применяются против компании "Кузбассразрезуголь" и ее дочерних структур, включая "Скиф", KRU Overseas, "Талдинское погрузочно-транспортное управлен...
Борьбу с майнингом обсудили на заседании штаба по энергобезопасности Абхазии
10 янв. 2025, 16:45
5289
Очередное заседание штаба по энергетической безопасности прошло в Сухуме. Глава "Черноморэнерго" Тимур Джинджолия подчеркнул, что ситуация в энергетике остается сложной. Дополнительные ограничения на подачу электричества, которые действуют с 9 января, связаны с большими объемами потребления. Джинджолия добавил, что при нынешнем потреблении объемов социального перетока хватит, ориен...
Системный оператор Бельгии присоединился к ИТ-платформе PICASSO
09 янв. 2025, 17:30
4279
Системный оператор Бельгии Elia сообщил о присоединении к европейской ИТплатформе PICASSO, на которой осуществляется активация и обмен резервами автоматического вторичного регулирования (automatic frequency restoration reserves, aFRRs). В настоящее время PICASSO насчитывает 26 стран-участниц и 4 страны со статусом наблюдателя. PICASSO запущена в 2022 г., предоставляет участникам механизмы гибк...
Cinia Oy восстановила подводный кабель между Финляндией и Германией
08 янв. 2025, 16:00
4433
Финская компания Cinia Oy заявила об успешном восстановлении подводного телекоммуникационного кабеля C-Lion1, соединяющего Финляндию и Германию, который был поврежден в декабре. В конце декабря на Балтийском море вышли из строя четыре подводных кабеля: три, связывающие Финляндию и Эстонию, и один, соединяющий Финляндию с Германией. В официальном сообщении компании подтверждено, что восстанов...
Поврежденные подводные кабели между Финляндией и Эстонией отремонтировали
08 янв. 2025, 15:00
4448
Два подводных кабеля между Финляндией и Эстонией, поврежденные, предположительно, якорем танкера Eagle S, отремонтированы. Об этом проинформировала пресс-служба эстонской телекоммуникационной компании Elisa. Упомянутый танкер с 28 декабря находится под арестом в порту Килпилахти недалеко от финского города Порвоо. «Повреждение... не оказало влияния на телекоммуникационные услуги, оказыв...
Министерство энергетики США предоставит кредит в размере до $ 4,9 млрд на строительство Фазы 1 межсистемного HVDC соединения Grain Belt Express
08 янв. 2025, 14:00
4544
Министерство энергетики (DoE) США через Управление кредитных программ (Loan Programs Office, LPO) объявило об условном обязательстве по предоставлению банковской гарантии на кредит в размере до $ 4,9 млрд долларов на проект по строительству HVDC-соединения Grain Belt Express (Grain Belt Express Phase 1) 2,5 ГВт протяженностью примерно 578 миль – от округа Форд в штате Канзас до округа Каллау...