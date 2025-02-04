Кабельный Завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» внёс вклад в восстановление угольных шахт Донбасса

Продукция компании «Эксперт-Кабель», предназначенная для эксплуатации в сложных условиях, сыграла ключевую роль в восстановлении электроснабжения на одном из предприятий угольной промышленности ДНР. В условиях, где стабильное энергоснабжение является жизненно важным фактором, кабели «Эксперт-Кабеля» подтвердили свою надежность и высокое качество, обеспечив бесперебойную работу шахты.

Для компании этот проект стал не просто очередной поставкой продукции, но и значимым вкладом в восстановление и развитие нового региона России. Это также высокая степень ответственности и доверия со стороны работников отрасли, что подчеркивает важность миссии «Эксперт-Кабеля».