Кабельный Завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» внёс вклад в восстановление угольных шахт Донбасса
4 часа назад
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Продукция компании «Эксперт-Кабель», предназначенная для эксплуатации в сложных условиях, сыграла ключевую роль в восстановлении электроснабжения на одном из предприятий угольной промышленности ДНР. В условиях, где стабильное энергоснабжение является жизненно важным фактором, кабели «Эксперт-Кабеля» подтвердили свою надежность и высокое качество, обеспечив бесперебойную работу шахты.
Для компании этот проект стал не просто очередной поставкой продукции, но и значимым вкладом в восстановление и развитие нового региона России. Это также высокая степень ответственности и доверия со стороны работников отрасли, что подчеркивает важность миссии «Эксперт-Кабеля».
Приглашаем на вебинар «Контактор» «Современные автоматические выключатели российского производства серии КПро номинальным током до 250 А»
4 часа назад
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11 февраля в 10.00 (мск) состоится вебинар по теме «Современные автоматические выключатели российского производства серии КПро номинальным током до 250 А» Спикер: Юров Константин, Руководитель направления обучения по силовому оборудованию Темы вебинара: Автоматические выключатели моделей ВА04‑31Про и ВА04‑35Про; Технические свойст...
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EL-Комитетом НОПСМ получены результаты испытаний образца провода ПВС 2*1,5 ТМ ДиМИТРОВ КАБЕЛЬ
03 февр. 2025, 17:30
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EL-Комитетом НОПСМ получены результаты испытаний образца провода ПВС 2*1,5 ТМ ДиМИТРОВ КАБЕЛЬ, закупленного в одном из розничных магазинов электротехники г. Ставрополя. В отобранном образце выявлены существенные отклонения от требований качества и безопасности ГОСТ 7399-97: занижение толщины изоляции ТПЖ (до 11%); превышение электрического сопротивления ТПЖ (до 5,7%). Полученные ре...
Время подводить итоги: каким был юбилейный 2024 год для IEK GROUP
03 февр. 2025, 17:15
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В 2024 году IEK GROUP отметила 25-летие. В течение четверти века компания непрерывно развивалась и совершенствовалась — и стала одним из лидеров российского электротехнического рынка. К юбилею IEK GROUP было приурочено репозиционирование на рынке и принятие новой бизнес-стратегии, цель которой — стать лидером отечественной...
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Hyperline вошел в «Атлас CNews: 4 карты рынка. Импортозамещение»
03 февр. 2025, 12:15
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Бренд Hyperline, под которым НПП «Гиперлайн» выпускает компоненты структурированных кабельных систем (СКС), включен в новый выпуск «Атласа CNews: 4 карты рынка. Импортозамещение». Hyperline представлен в разделе «Инженерная инфраструктура» среди ведущих российских производителей аппаратных и программных ИТ-решений, предлагаемых в качестве замены зарубежных анало...
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EL-Комитетом НОПСМ получены результаты испытаний образцов кабеля ТМ АРКАД КАБЕЛЬ
03 февр. 2025, 11:15
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EL-Комитетом НОПСМ получены результаты испытаний образцов кабеля ТМ АРКАД КАБЕЛЬ, закупленного в розничных магазинах электротехники г. Ставрополя: ВВГ-Пнг(А)-LS 2*2,5; ВВГ-Пнг(А)-LS 2*1,5; ВВГ-Пнг(А)-LS 3*1,5; ВВГ-Пнг(А)-LS 3*2,5. Во всех испытанных образцах данной торговой марки выявлены существенные отклонения от требований качества и безопасности ГОСТ 31996-2012: занижени...
«Форэнерго» на VI Международной конференции по высоковольтным кабельным и воздушным линиям электропередачи
31 янв. 2025, 17:30
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В Санкт-Петербурге прошла профильная Конференция по воздушным линиям электропередачи, в которой традиционно приняло участие ПО «ФОРЭНЕРГО». С докладом «Современные методы борьбы с гололёдообразованием, пляской и вибрацией. Анализ технологических нарушений и повышение надёжности эксплуатации ВЛ. Перспективные возможности снижения материалоемкости и восстановления габаритов ВЛ&r...
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Строительные объекты по всей России оснащаются кабелями СПЕЦКАБЕЛЬ
31 янв. 2025, 11:30
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Московский завод «Спецкабель» занимает лидирующие позиции на российском рынке огнестойких кабелей, играя критическую роль в обеспечении пожарной безопасности на строительных объектах. Продукция предприятия используется при строительстве не только жилых комплексов, но и атомных электростанций, объектов оборонно-промышленного комплекса, крупных транспортных узлов и центров обработки данн...
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Завод по производству кабельной арматуры 0,4-500 кВ СКАТ завершил монтаж кабельной арматуры напряжением 500 кВ
31 янв. 2025, 11:15
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В октябре 2024 года кабельная система СКАТ-ТатКабель 500 кВ успешно прошла типовые испытания в аккредитованном испытательном центре завода ТатКабель. Впервые были расширены основные требования к условиям проведения месячных испытаний. В кабельную систему 500 кВ к двум штекерным муфтам в ячейке с элегазовой изоляцией, была добавлена испытательная бочка с двумя штекерными муфтами в среде трансфор...
Стальные канаты БМК прошли проверку
31 янв. 2025, 10:45
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На Белорецком металлургическом комбинате (АО «БМК», входит в Группу «Мечел») завершился инспекционный контроль стальных канатов, изготовляемых по зарубежным стандартам. Подтверждение сертификата соответствия позволяет БМК поддерживать конкурентоспособность выпускаемых канатов и занимать крепкие позиции на рынке по этому виду продукции. Обязательную сертификацию прошли ше...
Режкабель отметили в администрации Свердловской области за активную благотворительную деятельность
31 янв. 2025, 10:15
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Режевской кабельный завод активно участвует в благотворительных проектах на территории Режевского городского округа (РГО). Так, в 2024 году предприятие оказало поддержку спортивным, образовательным и культурным учреждениям региона. В прошлом году Режкабель принял участие в соревнованиях по традиционному зимнему эндуро в качестве спонсора. Также оказал помощь спортивно-оздоровительному комплексу...
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Завод ЗЭТО готов к жесткой ошиновке
31 янв. 2025, 09:45
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Завод ЗЭТО готов рассмотреть предложения по разработке и поставке комплектов жесткой ошиновки высокой заводской готовности для всевозможных схем электрических соединений распределительных устройств на напряжение от 35 до 750 кВ. Завод является единственным предприятием в России, получившим положительное заключение аттестационной комиссии на жесткую ошиновку с номинальным нап...
Инженер-конструктор Геннадий Коротков – лидер рационализаторства в компании «ЭМ-Кабель»
31 янв. 2025, 09:30
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Каждый квартал компания «ЭМ-Кабель» отмечает своих талантливых сотрудников, предлагающих идеи для улучшения производственных процессов. За четвертый квартал 2024 года инженер-конструктор Геннадий Коротков представил 12 рационализаторских предложений, половину из которых уже внедрили на предприятии. Его инициативы сосредоточены на улучшении условий труда и повышении точности технологиче...
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EL-Комитет НОПСМ: получены результаты технических испытаний образцов кабельной продукции, отобранной в рамках мониторинга в городах СКФО
31 янв. 2025, 09:15
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EL-Комитетом НОПСМ получены результаты технических испытаний образцов кабельной продукции, отобранной в рамках мониторинга в городах Северо-Кавказского федерального округа в конце 2024 г. Напомним, представителями EL-Комитета произведены закупка и отбор 23 образцов кабельной продукции в 8 розничных магазинах электротехники Пятигорска и Ставрополя. Результаты технических испытаний в аккр...
«Сарансккабель» приглашает на выставку «Cabex 2025»
30 янв. 2025, 16:30
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ООО «Сарансккабель» приглашаем посетить свой стенд на крупнейшей выставке кабельно-проводниковой продукции «CABEX-2025». Посещение выставки — это возможность ознакомиться с тенденциями рынка, узнать о перспективных разработках производителей кабельной продукции, а также провести переговоры с руководителями предприятия, техническими и коммерческими специалистами. ОО...
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«Камский кабель» сертифицировал морозоустойчивые кабели для применения на Крайнем Севере
30 янв. 2025, 13:30
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«Камский кабель» разрабоал технические условия, поставил на производство и получил сертификат соответствия на холодостойкие кабели EPRon, предназначенные для эксплуатации в условиях Крайнего Севера. Продукция была актуализирована в связи с выходом нового ГОСТ 34834-2022 «Кабели силовые с экструдированной изоляцией на номинальное напряжение от 6 до 35 кВ включительно». Из...
Компания:
Новинка в ассортименте торговой марки TDM ELECTRIC – провода для прикуривания автомобиля
30 янв. 2025, 11:00
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Полный цикл производства из собственных материалов и комплектующих запущен на стратегической производственной площадке компании в г. Рыбинске Ярославской области. Организация производственного процесса на собственном предприятии добавляет ряд преимуществ для потребителя, в числе которых: Конкурентный уровень цен. Гарантия постоянного наличия продукции на складе для розничных и опт...
Группа ПОЛИПЛАСТИК представит разработки на 29-й выставке «Aquaflame Moscow»
30 янв. 2025, 10:45
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С 4 по 7 февраля Группа ПОЛИПЛАСТИК примет участие в выставке «Aquaflame by Aquatherm Moscow» в МВЦ «Крокус Экспо». На стенде компании будут продемонстрированы результаты развития производственных направлений и комплексные решения для различных отраслей. Посетители смогут узнать о новых разработках трубной продукции для тепловых сетей, систем водоснабжения и водоотведения,...
В Орле при поддержке Кабельного Завода «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» прошел финал экологического проекта «Поколение Эко.Детки»
30 янв. 2025, 10:00
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В Орле при поддержке Кабельного Завода «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» прошел финал экологического проекта «Поколение Эко.Детки». Его реализовали сотрудники «Социально-культурного фонда развития и инновации» при поддержке Фонда президентских грантов. Выступления экспертов, мастер-классы, выставка экопроектов и инициатив – более 100 педагогов смогли обсудить новые возм...
Компания:
«Томсккабель» соответствует требованиям международных норм и российского законодательства в области качества и надежности продукции
30 янв. 2025, 09:30
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По итогам проведенного аудита Системы менеджмента качества, Томский кабельный завод (ООО «Томсккабель») в январе 2025 года повторно получил сертификаты соответствия требованиям ГОСТ Р 9001-2015 и ISO 22163:2023. Результаты комплексной проверки, проведенной органом по сертификации АС «Русский Регистр», подтвердили, что деятельность ООО «Томсккабель» соответств...
Компания:
EL-Комитет НОПСМ продолжает мониторинг качества кабельно-проводниковой продукции в российских регионах
29 янв. 2025, 17:30
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На текущей неделе представителями EL-Комитета НОПСМ совместно с экспертами Торгово-промышленной палаты Республики Татарстан в 8 розничных магазинах электротехники Казани произведены закупка и отбор 23 образца кабельной продукции следующих торговых марок: АЛКЗ, АЛЬФАКАБЕЛЬ, АРКАД КАБЕЛЬ, КАБЭКС, ВЭКЗ, МОНЭЛ, ГЕРМЕС, ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ НН, ЛЕПТОН, RCABLE, ТИТАН Мониторинг качества кабельной про...