Начинается подготовка к строительству тоннеля в районе Читинского переезда в Улан-Удэ

В Улан-Удэ (Республика Бурятия) начинается подготовка к строительству путепровода тоннельного типа в районе Читинского переезда. Искусственное сооружение планируют возвести до 2030 года. Об этом во вторник, 4 февраля, сообщает Комитет по строительству администрации города на своей официальной странице в социальной сети ВКонтакте.

Согласно разработанному проекту, путепровод пройдет под железной дорогой недалеко от существующего прокола под путями. Параметры нового искусственного сооружения установлены с таким расчетом, чтобы справляться с возрастающим транспортным потоком в течение многих лет.

«Путепровод тоннельного типа будет представлять собой железобетонное сооружение корытообразной формы длиной более 53 метров. Дорога на путепровод будет начинаться в районе дома № 11 по улице Революции 1905 года, и заканчиваться - у дома № 13 по улице Трактовой. Сверху путепровода уложат железнодорожные рельсы. Внутри объект будет шириной 20 метров, четырехполосным - по две полосы для движения транспорта в каждую сторону. Высота проезда для автотранспорта составит пять метров», - отметил начальник отдела автомобильных дорог МУ «Улан-Удэстройзаказчик» Евгений Шарапов.

В ходе работ также предстоит реконструировать более 400 метров улицы Трактовой и улицы Революции, обустроить ливневую канализацию, проложить новые сети наружного освещения, сети водоснабжения и канализации, а также другие коммуникации.

В период строительства железнодорожное сообщение останавливаться не будет: для этого возведут временную конструкцию, по которой будут курсировать поезда до окончания строительства нового путепровода. Существующий прокол под ж/д путями шириной 6 метров останется в эксплуатации - там обустроят тротуары для пешеходов. Кроме того, выполнят мероприятия для безопасного передвижения маломобильных граждан.

Ранее сообщалось, что на строительство путепровода у Читинского переезда потребуется около 1,8 млрд рублей: 95 % из которых намерены получить из федерального бюджета, 5 % - из казны Бурятии.

Напомним, согласно мастер-плану Улан-Удэ в городе планируют построить девять путепроводов: в районе поселков Почтовый, Комушка, Горький, Стеклозавод и Южный, в районе третьего моста «Талаан», рядом с проспектом Автомобилистов, а также около поселков Заиграево и Онохой в Заиграевском районе. Общая сумма финансирования девяти сооружений составит 22,82 млрд рублей. Все они должны быть возведены до 2030 года.