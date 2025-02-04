Нововоронеж получит 1,5 млрд рублей благодаря соглашению между Росатомом и Правительством Воронежской области

В 2025-2027 гг. Нововоронежу - городу-спутнику Нововоронежской АЭС (филиал Концерна «Росэнергоатом», Электроэнергетический дивизион «Росатома») выделят 1,5 млрд рублей из областного бюджета на социально-экономическое и инфраструктурное развитие территории.



Денежные средства будут направлены городу в рамках соглашения о сотрудничестве между Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом» и Правительством Воронежской области. Протокол о реализации соглашения был подписан генеральным директором «Росатома» Алексеем Лихачевым и губернатором Воронежской области Александром Гусевым.

«Партнёрство Росатома, региональных правительств и муниципальных властей создало широкий спектр возможностей для улучшения жизни населения в регионах. Это большая и кропотливая работа, которая дает очевидные результаты – дополнительные средства, что является хорошим подспорьем, учитывая дефицит муниципальных бюджетов. Для более комплексного подхода с этого года план мероприятий будет разрабатываться не на год, а на трехлетний период, что позволит учесть потребности территорий в долгосрочной перспективе», – рассказала директор Департамента по работе с регионами и органами государственной власти Концерна «Росэнергоатом» Светлана Чурилова.

«В Нововоронеже была создана уникальная модель взаимодействия областной, местной власти и атомной отрасли, которая с течением времени доказала свою эффективность. За 13 лет город атомщиков преобразился, став одним из лучших атомных городов страны. Уверен, что новые преобразования сделают его еще лучше», - сказал губернатор Воронежской области Александр Гусев.

Планируется, что объем бюджетных отчислений Нововоронежу в 2025 году составит 495 млн рублей, в 2026 году - 515 млн рублей, в 2027 году - 535 млн рублей. На эти средства капитально отремонтируют образовательные, спортивные, культурные учреждения, благоустроят дворовые территории и общественные пространства, модернизируют городскую инфраструктуру.



Так, будет выполнен капремонт школы № 2 и № 3, ремонт Культурно-досугового центра, кинотеатра «Уран», Дома детского творчества, продолжится благоустройство городского парка, дворовых территорий многоквартирных домов и многое другое. Будет произведена модернизация канализационных сетей, реконструирован магистральный водопровод в районе гаражного кооператива «Спутник», напорный канализационный коллектор по ул. Набережной, построена повышающая насосная станция на водопроводных сетях в районе индивидуальной жилой застройки. Часть средств будет направлена на внедрение цифровой платформы «Умный город» и разработку мастер-плана по развитию городской территории.

«Главный приоритет в работе Нововоронежской АЭС - безопасная и надежная выработка электроэнергии. Для производственных успехов важно создавать нашим сотрудникам, их семьям, жителям города благоприятные и комфортные условия для работы и жизни. И нам это удается. К примеру, благодаря мероприятиям, реализованным в рамках соглашения, доля населения, активно занимающегося физкультурой и спортом, увеличилась вдвое», - отметил директор Нововоронежской АЭС Владимир Поваров.

Соглашение о сотрудничестве между Госкорпорацией «Росатом» и Правительством Воронежской области было подписано в 2012 году. Воронежская область стала первым регионом, где заключили такое соглашение между субъектом Российской Федерации и Росатомом. В период с 2013 по 2024 год были реализованы мероприятия общим объемом финансирования более 4,1 млрд рублей, включая такие приоритетные для города проекты, как реконструкция стадиона «Старт», строительство Центра боевых искусств, ледовой арены «Остальная», спортивно-оздоровительного комплекса «Атом Арена», благоустройство городского парка «Новопарк», проведение капитального ремонта детских садов, школ, а также объектов культуры и социальной сферы.



Нововоронежская АЭС имени В.А.Сидоренко (филиал АО «Концерн Росэнергоатом», входит в Электроэнергетический дивизион Госкорпорации «Росатом») – первая в России АЭС с реакторами типа ВВЭР (водо-водяные энергетические реакторы корпусного типа с обычной водой под давлением). За 60-летний срок работы на нововоронежской площадке построили и ввели в эксплуатацию семь энергоблоков с ВВЭР, четыре из которых сейчас являются действующими. Построенные на нововоронежской площадке энергоблоки тиражируются не только в России, но и за рубежом.



Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

Электроэнергетический дивизион «Росатома» является крупнейшим производителем низкоуглеродной электроэнергии в России. Управляющая компания дивизиона – АО «Концерн Росэнергоатом» (www.rosenergoatom.ru) - эксплуатирует 11 действующих атомных станций, включая единственную в мире плавучую атомную теплоэлектростанцию (ПАТЭС). 35 энергоблоков суммарной мощностью 28,5 ГВт вырабатывают уже около 19 % электроэнергии в России. Предприятия дивизиона обеспечивают полный комплекс услуг по вводу, ремонту, сервисному обслуживанию и подготовке персонала для атомных энергоблоков; нарабатывают изотопы для медицины, сельского хозяйства и микроэлектроники; в его контуре активно развиваются новые направления деятельности (развитие сети зарядной инфраструктуры для электромобилей, биогазовые станции, производство промышленных роботов и др.).