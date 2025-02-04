Приглашаем на вебинар «Контактор» «Современные автоматические выключатели российского производства серии КПро номинальным током до 250 А»

Каждый квартал компания «ЭМ-Кабель» отмечает своих талантливых сотрудников, предлагающих идеи для улучшения производственных процессов. За четвертый квартал 2024 года инженер-конструктор Геннадий Коротков представил 12 рационализаторских предложений, половину из которых уже внедрили на предприятии. Его инициативы сосредоточены на улучшении условий труда и повышении точности технологиче...