Служба метрологии «Мордовэнерго» увеличила количество проверок средств измерений

Специалистами службы метрологии и контроля качества электроэнергии филиала ПАО «Россети Волга» – «Мордовэнерго» в 2024 году были проведены измерения показателей качества электрической энергии на энергообъектах филиала в 898 пунктах контроля, в том числе по поступившим обращениям потребителей.

По итогам года проведена поверка 2027 средств измерений, среди которых – измерительные трансформаторы тока и напряжения, приборы учета электроэнергии. Произведена калибровка 1102 средств измерений.

Персоналом службы метрологии и контроля качества электроэнергии, а также специалистами отделов и секторов метрологии производственных отделений «Мордовэнерго» проведено 49 проверок соблюдения установленных метрологических правил и норм как на энергообъектах, так и в структурных подразделениях филиала.

В рамках выполнения мероприятий по подготовке и повышению квалификации персонала метрологических подразделений 4 сотрудника службы прошли обучение по специализированным программам, направленным на повышение метрологического обеспечения и контроля качества электрической энергии в филиале «Мордовэнерго».