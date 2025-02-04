В 2024 году «Россети Ленэнерго» заключили с субъектами малого и среднего бизнеса контракты на сумму свыше 83 млрд рублей

За 2024 год специалисты «Россети Ленэнерго» провели 1 155 закупочных процедур с выбором победителя, заключили 1 440 контрактов на общую сумму более 95,17 млрд рублей. Из них с субъектами малого и среднего предпринимательства подписано 1 196 договоров на сумму более чем 83,59 млрд рублей. Это 87,8% от общего объема договоров по итогам закупок.

Предмет заключенных контрактов – мероприятия, направленные на обеспечение надежности электроэнергетической системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области, развитие коммерческого учета электроэнергии, установку счетчиков учета электроэнергии, выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ на общестроительных и электросетевых объектах, поставку силового оборудования, трансформаторных подстанций и прочее.

Для внедрения и продвижения новых технологий и решений в электросетевом комплексе «Россети Ленэнерго» в прошлом году провели 41 закупку инновационной продукции общей стоимостью свыше 7,03 млрд рублей. Исполнение годового плана закупки ведется в соответствии с графиком.

Торги проводятся на электронных торговых площадках: www.roseltorg.ru, tender.lot-online.ru.