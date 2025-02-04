В Невинномысске скоро начнут строить теплицы для выращивания бананов

В Невинномысске в ближайшее время начнут строить пять тепличных комплексов по выращиванию бананов и других экзотических культур, сообщил журналистам глава города Михаил Миненков.

"Вчера были инвесторы. Мы сейчас в течение полутора недель подготовим документы для представления земельного участка (. . .) Это будут большие комплексы: 5 комплексов по 150 тысяч кв. м, где будем выращивать бананы, маракуйю и разные фрукты (. . .) Планируем собирать три урожая в год", - сказал Миненков.

По его словам, проект уже получил подтверждение федерального Минсельхоза и инвестор готов приступить к строительству. Проект будет реализован на территории опережающего социально-экономического развития "Невинномысск", что подразумевает отсутствие налога на землю и имущество, а налог на прибыль для инвестора составит всего 5%.

Как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе администрации города, инвесторами выступают местная "Генгрупп Рус" и компания GenGroup Qazaqstan. Сумма инвестиций в проект не озвучиваются. Он будет реализовываться в три этапа.

"Помимо тепличных комплексов, планируется также создать фисташковый и миндальный сад в открытом грунте", - говорится в ответе администрации на запрос агентства.

ООО "Генгрупп Рус" - ставропольское микропредприятие, которое было зарегистрировано в 2023 году с уставным капиталом 100 тыс. рублей. Его основной вид деятельности - выращивание тропических и субтропических культур. По данным ЕГРЮЛ, компанией владеет гражданин Азербайджана Абдулла Исмайилов.

GenGroup Qazaqstan в 2023 году начала выращивать бананы в Туркестанской области Казахстана. Это первое в стране производство бананов в промышленных масштабах. Компания является дочерним подразделением турецкой GenGroup.