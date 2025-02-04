Алексей Рыбин провел встречу с коллективом Адыгейского филиала «Россети Кубань»

Исполняющий обязанности Генерального директора «Россети Кубань» Алексей Рыбин в рамках рабочей поездки в Республику Адыгея встретился с коллективом Адыгейских электрических сетей и провел производственное совещание.

В мероприятии приняли участие Первый заместитель Генерального директора Эдгар Армаганян, заместитель Генерального директора по экономике и финансам Кирилл Иорданиди, руководитель филиала Дмитрий Рязанцев и начальники районов электрических сетей.

Руководители РЭС доложили об исполнении мероприятий ремонтной программы, технологического присоединения и снижения потерь электроэнергии.

Во время встречи также обсуждалась консолидация электросетевых активов в зоне ответственности филиала в рамках приобретения компанией «Россети Кубань» статуса системообразующей территориальной сетевой организации в Республике Адыгея.

В числе приоритетных задач глава компании обозначил повышение показателей качества и надежности электроснабжения потребителей и выполнение плана консолидации электросетевых активов.