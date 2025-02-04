Дмитрий Патрушев провёл совещание об ускорении старта поставки в сеть электроэнергии от завода «Свистягино»

Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Патрушев посетил действующий завод по энергетической утилизации отходов «Свистягино» в Московской области. Объект введён в эксплуатацию в декабре прошлого года.

На совещании по итогам осмотра вице-премьеру доложили о ходе работ по аттестации завода. После неё завод получит статус субъекта оптового рынка электроэнергии и мощности. Согласно графику, «Свистягино» сможет стать поставщиком электроэнергии во втором квартале текущего года.

Дмитрию Патрушеву также рассказали об операционной модели деятельности «Свистягино» и других подобных объектов. Вице-премьер подчеркнул, что завод должен быть финансово устойчивым, это обеспечит его эффективное функционирование.