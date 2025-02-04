Доступен новый выпуск журнала ELECTRA за февраль 2025 года
час назад
163
Время чтения ≈ 3 минуты
На сайте издания СИГРЭ ELECTRA доступен новый выпуск журнала за февраль 2025 года.
Журнал доступен бесплатно для членов СИГРЭ или по платной подписке для всех желающих.
Содержание номера:
— Editorial
— Global Connections
- The European electricity market — its malfunctions and their consequences
- Bridging the Workforce Gap: Empowering Women to Engineer the Power Evolution
- How can governance and management structures be applied to transform an electricity grid for a decarbonised future?
— Technology E2E
- Beyond Dashboards – The Era of Digital Twins in Power Systems
- Direct Air Carbon Capture and Storage: Introduction and Implications for Power Grids
- Optimized Asset Management Solutions — Managing Power Facilities for Large-Scale Industrials
— Life of Association
- 2025: A Pivotal Year for Global Power Systems
- Rannveig S. J. Løken
- Recognized and Inspired: Highlights from My First CIGRE Paris Session
- New CIGRE Green Book: Transformer and Reactor Life Management
- CIGRE NGN: Discussion with Logan Rolles
- 2025 Membership Renewal
- Inside CIGRE: Get to know our Central Of ce Team! 一 Part 1
- CIGRE New Zealand – Fifth year of the A2 power transformers and reactors panel: The distinct challenges and opportunities facing the local electricity sector
- SC A2 & D1 Joint Colloquium Seoul 2025 - Call for papers
— Annual Reports
- SC A1 > Power Generation and Electromechanical Energy Conversion
- SC A2 > Power transformers and reactors
- SC A3 > Transmission and distribution equipment
— Technical Brochures
- TB 949 WG B5.69 Experience Gained and Recommendations for Implementation of Process Bus in Protection, Automation and Control Systems
- TB 950 WG B4.79 Hybrid LCC/VSC HVDC systems
- TB 951 WG C1.23 Transmission investment decision points and trees
- TB 952 WG D1.58 Evaluation of Dynamic Hydrophobicity of Polymeric Insulation Materials under AC Voltage Stress
- TB 953 WG A3.43 Tools for lifecycle management of T&D switchgear based on data from condition monitoring
- TB 954 WG C6.40 Electric Vehicles as Distributed Energy Resource (DER) Systems
- TB 955 WG C4.61 Lightning transient sensing, monitoring and application in electric power systems
Напоминаем об оплате членского взноса РНК СИГРЭ
03 февр. 2025, 11:00
494
Информируем о том, что в соответствии с решением XXIV-й Ассамблеи от 20.12.2024 (вопрос №3 повестки «Об определении размера вступительного и ежегодного членских взносов на 2025 год») установлены размеры членских взносов на 2025 год, а также определен срок оплаты – до 15 марта 2025 года. Для Индивидуальных членов I категории размер ежегодного членского взноса на 2025 год с...
В разделе Национального исследовательского комитета В3 РНК СИГРЭ доступна новая информация
31 янв. 2025, 18:00
1901
Национальный исследовательский комитет Российского национального комитета СИГРЭ по тематическому направлению B3 «Подстанции и электроустановки» создан решением Технического комитета РНК СИГРЭ и действует на основании Типового положения о НИК РНК СИГРЭ по тематическому направлению (приложение 1 к Положению об организации деятельности подкомитетов РНК СИГРЭ по тематическим направлениям,...
Женщины в энергетике: в Москве состоялась II Евразийская конференция женщин-изобретателей и технологических предпринимателей
27 янв. 2025, 09:15
1565
20 января 2025 года в стенах РЭУ им. Г. В. Плеханова в Москве состоялась II Евразийская конференция женщин-изобретателей и технологических предпринимателей «Технологии без границ: Женщины в инновациях и интеллектуальной собственности». Участие в мероприятии приняла представитель от России в Международном сообществе «Женщины в энергетике» СИГРЭ Ю.В. Жилкина, выступив с до...
Приглашаем к работе в новых рабочих группах Исследовательских комитетов СИГРЭ A2/C4/D1, B5, C5 и D2
16 янв. 2025, 09:00
5263
Технический комитет РНК СИГРЭ информирует: О создании в рамках Исследовательских комитетов (SC) СИГРЭ: A2/C4/D1 - новой совместной рабочей группы (JWG): JWG A2/C4/D1.77 Design of transformers for very fast transient overvoltages; B5 - новой рабочей группы (WG): WG B5.88 Implementation Guide for fully digital IEC 61850-based Protection, Automation and Control Systems; C5 - новой рабочей...
Объявлен прием аннотаций докладов X Международной научно-технической конференции «Развитие и повышение надежности распределительных электрических сетей»
14 янв. 2025, 11:15
5787
Утверждены основные направления докладов X Международной научно-технической конференции «Развитие и повышение надежности распределительных электрических сетей», обсуждение которых запланировано в рамках шести тематических сессий. Конференция пройдет с 1 по 3 июля 2025 года в Москве. В рамках деловой программы конференции Министерство энергетики Российской Федерации проведет XI Вс...
Приглашаем к работе в новой рабочей группе Исследовательского комитета СИГРЭ D2
14 янв. 2025, 09:15
5779
Технический комитет РНК СИГРЭ информирует: О создании в рамках Исследовательского комитета (SC) СИГРЭ: D2 - новой рабочей группы (WG): WG D2.62 Efficient spectrum allocation and utilisation for electric power industry private communication networks. С общей информацией об участии в рабочих группах СИГРЭ, формами и образцами документов, необходимых для принятия решения о членстве в рабочей...
Поздравление Председателя РНК СИГРЭ с Новым 2025 годом
28 дек. 2024, 17:45
13441
Уважаемые коллеги! Уходящий 2024 год был насыщен важными событиями. Российский национальный комитет СИГРЭ успешно провел все запланированные мероприятия научно-технического обмена и подтвердил статус востребованной площадки для выстраивания отраслевого сотрудничества. Более 70 энергетиков из России приняли участие в юбилейной 50-й сессии СИГРЭ, которая прошла в Париже. Подготовленные нашими...
Опубликована новая Техническая брошюра №951 ИК С1 СИГРЭ, посвященная инвестиционному планированию строительства магистральной электрической сети
28 дек. 2024, 16:45
12911
В электронной библиотеке СИГРЭ по направлению Исследовательского комитета СИГРЭ С1 «Планирование развития энергосистем и экономика» опубликована новая Техническая брошюра №951 «Принципы принятия решений по вопросам инвестиционного планирования строительства магистральной электрической сети (Transmission investment decision points and trees)». Техническая брошюра является...
Координатору НИК С1 РНК СИГРЭ Станиславу Утцу присвоено почетное звание «Заслуженный член СИГРЭ»
26 дек. 2024, 09:30
8562
В Москве состоялась ежегодная итоговая встреча руководителей организаций – ведущих научно-технических партнеров Российского национального комитета СИГРЭ. От Системного оператора в ней принял участие Председатель Правления, член Президиума ассоциации Федор Опадчий. Встреча прошла под председательством Первого заместителя Генерального директора ПАО «Россети», Председателя РНК СИ...
НИК D2 РНК СИГРЭ провел круглый стол на XIII конференции «Автоматизация и информационные технологии в энергетике» в рамках МФЭС-2024
25 дек. 2024, 09:14
6475
4 декабря 2024 года состоялось заседание круглого стола НИК D2 «Информационные системы и телекоммуникации в электроэнергетике. Проблемы, решения, векторы и драйверы развития» на XIII Международной научно-практической конференции «Автоматизация и информационные технологии в энергетике». На круглом столе был представлен обзор текущего состояния систем автоматизации, связи...
Мониторинг активности участников сообщества РНК СИГРЭ в соответствии с КПЭ
23 дек. 2024, 12:45
6570
Напоминаем, что до 20 января 2025 года идет прием отчетных форм с результатами деятельности членов сообщества РНК СИГРЭ за отчетный период с 03.09.2022 по 01.09.2024 в рамках мониторинга активности в соответствии с КПЭ. Ждем вашего участия и заранее благодарим! Добровольная система отчетности направлена на: выявление наиболее активных участников сообщества (Индивидуальных и Коллек...
Доступен очередной выпуск журнала «CIGRE Science and Engineering»
23 дек. 2024, 09:15
6603
На сайте издания доступен очередной выпуск журнала СИГРЭ «CIGRE Science and Engineering» №35 за декабрь 2024 года. В этом выпуске журнала представлена вторая часть из лучших отобранных докладов Сессии СИГРЭ 2024, которая прошла в Париже с 25 по 30 августа 2024 года. Выпуск доступен бесплатно для всех желающих по ссылке. Содержание выпуска: Editorial by Rob Stephen. A1...
Научно-технические партнеры РНК СИГРЭ обсудили итоги работы организации в 2024 году
20 дек. 2024, 11:00
7065
В Москве прошла ежегодная встреча научно-технических партнеров Российского национального комитета (РНК) СИГРЭ, которую провел Первый заместитель Генерального директора ПАО «Россети» Андрей Муров. Участники обсудили итоги научно-технической и финансово-хозяйственной деятельности, обозначили планы дальнейшей работы. Основным событием 2024 года стала 50-я Сессия СИГРЭ во Франции с прив...
Приглашаем к работе в новой рабочей группе Исследовательского комитета СИГРЭ D2
19 дек. 2024, 11:45
7147
Технический комитет РНК СИГРЭ информирует: О создании в рамках Исследовательского комитета (SC) СИГРЭ: D2 - новой рабочей группы (WG): WG D2.60 Consumer-side Digital Models and Twins Application. С общей информацией об участии в рабочих группах СИГРЭ, формами и образцами документов, необходимых для принятия решения о членстве в рабочей группе, можно ознакомиться по ссылке. Количество ч...
Окончание голосования по вопросам Общего собрания (XХIV-й Ассамблеи) РНК СИГРЭ
19 дек. 2024, 09:14
7162
Напоминаем о проведении очередного Общего собрания членов РНК СИГРЭ (Ассамблеи) 20 декабря 2024 года в 16:00 в заочном формате в соответствии с повесткой дня (опросным путем). Всех, кто еще не направил заполненные бюллетени голосования, просим направить их в адрес Исполнительной дирекции РНК СИГРЭ cigre@cigre.ru. Ждем вашего участия и заранее благодарим! Повестка дня:...
Приглашаем принять участие в ежегодной итоговой встрече с ведущими научно-техническими партнерами РНК СИГРЭ
18 дек. 2024, 16:00
7511
19 декабря 2024 года состоится ежегодная итоговая встреча с ведущими научно-техническими партнерами РНК СИГРЭ. Время проведения собрания: с 17:00 до 18:30 (московское время). Вы можете принять участие в собрании в формате онлайн: ссылка. На мероприятии будут рассмотрены следующие темы: О повестке и решениях СИГРЭ. О работе Технического комитета РНК СИГРЭ. Итоги деятель...
НИК В3 РНК СИГРЭ в работе круглого стола на тему «Перспективы сотрудничества стран БРИКС в области цифровой экономики»
17 дек. 2024, 09:00
7509
25 ноября 2024 года состоялся круглый стол на тему «Перспективы сотрудничества стран БРИКС в области цифровой экономики», организованный Российским советом по международным делам. В мероприятии приняла онлайн-участие официальный представитель от России в ИК В3 СИГРЭ «Подстанции и электроустановки» Юлия Жилкина. На мероприятии отметили, что развитие цифровых технологий...
Денис Пилениекс: Наша задача – создать в РНК СИГРЭ полнофункциональную дискуссионную площадку для обсуждения будущего облика энергосистем
12 дек. 2024, 10:45
8247
11 декабря состоялось расширенное заседание Национального исследовательского комитета (НИК) С1 Российского национального комитета (РНК) СИГРЭ «Планирование развития энергосистем и экономика», руководство которым с мая этого года осуществляет АО «СО ЕЭС». С приветственным словом к участникам заседания обратился руководитель НИК С1 РНК СИГРЭ, директор по развитию ЕЭС &nda...
Напоминаем о приближении сроков окончания голосования по вопросам Общего собрания (XХIV-й Ассамблеи) РНК СИГРЭ
10 дек. 2024, 09:00
8446
Напоминаем о проведении очередного Общего собрания членов РНК СИГРЭ (Ассамблеи) 20 декабря 2024 года в 16:00 в заочном формате в соответствии с повесткой дня (опросным путем). Всех, кто еще не направил заполненные бюллетени голосования, просим направить их в адрес Исполнительной дирекции РНК СИГРЭ cigre@cigre.ru. Ждем вашего участия и заранее благодарим! Повестка дня:...
Доступен новый выпуск журнала ELECTRA за декабрь 2024 года
06 дек. 2024, 16:45
10423
На сайте издания СИГРЭ ELECTRA доступен новый выпуск журнала за декабрь 2024 года. Журнал доступен бесплатно для членов СИГРЭ или по платной подписке для всех желающих. Содержание номера: — Editorial — Global Connections It takes a World, CIGRE, to ful ll the Energy Transition Realizing More from Less: Co-evolution of Supply and Demand in the Technologically Transfo...