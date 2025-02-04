Доступен новый выпуск журнала ELECTRA за февраль 2025 года

Информируем о том, что в соответствии с решением XXIV-й Ассамблеи от 20.12.2024 (вопрос №3 повестки «Об определении размера вступительного и ежегодного членских взносов на 2025 год») установлены размеры членских взносов на 2025 год, а также определен срок оплаты – до 15 марта 2025 года. Для Индивидуальных членов I категории размер ежегодного членского взноса на 2025 год с...