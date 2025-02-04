Филиал ПАО «Россети» обновил изоляцию на девяти магистральных ЛЭП Дагестана

Энергетики филиала ПАО «Россети» – МЭС Юга заменили более 800 изоляторов на девяти линиях электропередачи 330 кВ в Республике Дагестан. Использовалось оборудование российского производства, характеризующееся высокой механической прочностью, химической и термической устойчивостью. Выполненные работы позволили повысить системную надежность электроснабжения региона с населением более 3 млн человек.

В частности, более 380 новых устройств смонтировали на ЛЭП 330 кВ «Буденновск – Чирюрт», которая обеспечивает энергетические связи Ставрополья и Дагестана. Также изоляцию обновили на линиях 330 кВ «Махачкала – Дербент», «Алания – Артем», «Дербент – Хачмаз» и других ключевых транзитах.

Такое оборудование необходимо для создания изоляционных промежутков в местах крепления проводов к опорам ЛЭП. Повреждения устройств могут приводить к коротким замыканиям. Чтобы предотвратить такие ситуации, энергетики регулярно проводят диагностику линий электропередачи. Для замены применяются современные изоляторы из закаленного стекла, дефекты которых можно в дальнейшем определять визуально без специальных средств. Это позволяет оперативно выполнять ремонты.