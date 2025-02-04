Глава Республики Адыгея и руководитель «Россети Кубань» обсудили перспективы развития электросетевого комплекса региона

Глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов и исполняющий обязанности Генерального директора «Россети Кубань» Алексей Рыбин обсудили вопросы развития электросетевого комплекса республики, задачи по обеспечению надежного электроснабжения потребителей в условиях получения компанией «Россети Кубань» статуса системообразующей территориально сетевой организации.

Мурат Кумпилов поздравил Алексея Рыбина с назначением руководителем «Россети Кубань» и подчеркнул важность дальнейшего взаимодействия с энергокомпанией для продолжения мероприятий по наращиванию энергетического потенциала республики и повышения ее инвестиционной привлекательности.

Во встрече, которая состоялась в Доме правительства в Майкопе, приняли участие председатель Кабинета Министров Республики Адыгея Анзаур Керашев, заместитель председателя Кабинета Министров Республики Адыгея Махмуд Тлехас, министр экономического развития и торговли Республики Адыгея Заур Шеуджен, первый заместитель Генерального директора «Россети Кубань» Эдгар Армаганян, заместитель Генерального директора по экономике и финансам «Россети Кубань» Кирилл Иорданиди и руководитель филиала Адыгейские электрические сети Дмитрий Рязанцев.

– Мы давно и конструктивно взаимодействуем с «Россети Кубань». Это позволило эффективно реализовать планы по развитию региона. В результате мы нарастили инвестиционный потенциал, по качеству жизни заняли 16 место в рейтинге Агентства стратегических инициатив по итогам года. Вместе с тем есть ряд задач, требующих усиления взаимодействия с энергокомпанией. Мы рассчитываем на дальнейшее активное сотрудничество с «Россети Кубань» и завершение всех ранее намеченных планов, – сказал Мурат Кумпилов.

В свою очередь, Алексей Рыбин отметил, что компания нацелена на четкое выполнение обязательств по инвестиционной и ремонтной программам в республике, а также эффективное взаимодействие с органами власти Адыгеи в реализации общих задач.

Напомним, в рамках Соглашения о сотрудничестве с Кабинетом Министров Республики Адыгея «Россети Кубань» провела реконструкцию 9 питающих центров. Это – «Черемушки», «Адыгейская», «Северная», «Энем», «Комбизавод», «Кужорская», «Тульская» и «Садовая». В прошлом году завершена реконструкция крупной подстанции и прилегающей к ней распределительной сети 10 кВ в Тахтамукайском районе, что дало возможность технологического присоединения к электроснабжению индустриального парка «Энем».

Отдельные задачи стоят по развитию энергосетей будущего горнолыжного экокурорта «Лагонаки». На первом этапе завершено строительство линий электропередачи и подстанции «Плато» классом напряжения 35 кВ. На втором этапе с целью увеличения энергомощности планируется перевод подстанции на 110 кВ.

Для дальнейшего обеспечения стабильного электроснабжения потребителей республики Кабинетом министров Адыгеи совместно с компанией «Россети Кубань» определен перечень первоочередных мероприятий по повышению надежности электросетевого комплекса.