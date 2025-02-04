«Россети Кубань» отремонтировали 29 высоковольтных подстанций в центральных районах края

Специалисты Усть-Лабинского филиала компании «Россети Кубань» выполнили ремонт и техобслуживание энергооборудования на 29 подстанциях 35-110 кВ в Выселковском, Кореновском, Тбилисском и Усть-Лабинском районах Краснодарского края в 2024 году.

На питающих центрах 110 кВ «Кореновская» и «Журавская» специалисты провели испытания силовых трансформаторов и масляных выключателей, наладку устройств релейной защиты и автоматики, а также заменили устаревшее оборудование на современное отечественного производства. Кроме того, энергетики выполнили капитальный ремонт систем шин, трансформаторов тока и напряжения, других устройств. Для соблюдения правил обновлены знаки безопасности.

На 27 подстанциях 35 кВ выполнен капитальный и текущий ремонт отдельных частей оборудования, среди которых силовые трансформаторы, выключатели и разъединители.

Все мероприятия, выполненные в рамках ремонтной кампании, направлены на обеспечение качественного и надежного электроснабжения промышленных, сельскохозяйственных предприятий и жителей сельских населенных пунктов центральных районов Кубани.

Усть-Лабинские электрические сети обеспечивают электроэнергией четыре муниципальных образования: Выселковский, Кореновский, Тбилисский, Усть-Лабинский районы Краснодарского края. В зоне ответственности филиала 62 подстанции 35-110 кВ и 2 022 трансформаторных подстанций. Общая установленная мощность – 492 МВА.