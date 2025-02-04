«Россети» ликвидируют последствия снежных циклонов в Новгородской и Ростовской областях

Группа «Россети» восстанавливает электроснабжение потребителей в Новгородской и Ростовской областях, нарушенное в результате снегопада и других опасных погодных явлений. Сверхрасчетные нагрузки на инфраструктуру привели к обрывам проводов и повреждениям опор воздушных линий. Об этом сообщил заместитель Генерального директора – главный инженер ПАО «Россети» Евгений Ляпунов в ходе специального штаба сетевого комплекса.



В Новгородской области, где прошел циклон «Джулиан», в аварийно-восстановительных работах задействованы 122 бригады энергетиков – 510 сотрудников и 142 единицы спецтехники. Для обеспечения социально значимых объектов доставлены 27 резервных источников снабжения электрической энергией (РИСЭ) мощностью почти 2,5 МВт. К мероприятиям в регионе были дополнительно привлечены силы и средства из семи соседних областей.



В Ростовской области последствия снегопада устраняют 79 бригад – 201 энергетик, 97 единиц спецтехники.



В связи с опасными погодными явлениями и сопутствующими рисками нарушения электроснабжения также введены особые режимы работы энергетиков в Волгоградской области и на Кубани.

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