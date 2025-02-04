В Воронежской области завершена модернизация подстанции для улучшения энергообеспечения индустриального парка «Бобровский»

Филиал АО «СО ЕЭС» Воронежское РДУ совместно с Филиалом ПАО «Россети» - Верхне-Донское ПМЭС обеспечил режимные условия для проведения реконструкции подстанции (ПС) 220 кВ Бобров, обеспечивающей электроснабжение одного из крупнейших агропромышленных кластеров региона.

В рамках проекта реконструкции на подстанции установлены новые отечественные элегазовые выключатели 110 кВ и современные микропроцессорные терминалы релейной защиты и противоаварийной автоматики российского производства.

«Техническое перевооружение питающего центра повысило надежность работы электротехнического оборудования и устройств РЗА на объекте электроэнергетики обеспечивающем электроснабжение района с населением более 50 тысяч жителей, а также предприятий агропромышленного комплекса и пищевой промышленности, включая известного российского производителя муки и круп компании «Геркулес», - подчеркнула директор Воронежского РДУ Наталья Панова.

В процессе проектирования и подготовки к вводу в эксплуатацию нового оборудования подстанции специалисты Системного оператора принимали участие в подготовке технического задания на проектирование, рассмотрении и согласовании проектной и рабочей документации, согласовании условий на технологическое присоединение энергообъекта к электрическим сетям, разработке комплексных программ опробования напряжением и ввода оборудования в работу.

Специалисты Воронежского РДУ выполнили расчеты электроэнергетических режимов энергосистемы региона, рассчитали величины токов короткого замыкания для различных схем и этапов включения оборудования, определили параметры настройки (уставки) устройств релейной защиты и автоматики, протестировали телеметрические системы сбора и передачи информации в диспетчерский центр.

Выполненные мероприятия позволили осуществить весь комплекс работ без перерывов в электроснабжении потребителей и нарушения утвержденных графиков ремонта оборудования электросетевых компаний Воронежской области.

Бобровский район один из лидеров Воронежской области по производству сельхозпродукции. По данным инвестиционного портала Бобровского района в данный момент здесь реализуется 12 инвестпроектов на общую сумму около 35 млрд рублей. В ближайшее время энергетики планируют подключить к сети тепличный комплекс «Воронежский», строительство которого является одним из самых масштабных агропромышленных проектов в Центральном Черноземье.

Информация о Филиале АО «СО ЕЭС» Воронежское РДУ

Филиал АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Воронежской области» (Воронежское РДУ) осуществляет функции оперативно-диспетчерского управления объектами электроэнергетики на территории Воронежской области. Входит в зону операционной деятельности Филиала АО «СО ЕЭС» ОДУ Центра. Филиал создан в 2003 году. Территория операционной зоны расположена на площади 52,2тыс. кВ. км с населением 2 273 417 человек.

В управлении и ведении Воронежского РДУ находятся объекты генерации установленной электрической мощностью 4312,024 МВт: филиал АО «Концерн Росэнергоатом» «Нововоронежская атомная станция» (Нововоронежская АЭС), филиал АО «Квадра» - «Воронежская генерация» (Воронежская ТЭЦ -1 и Воронежская ТЭЦ-2). В электроэнергетический комплекс Воронежской области входят также 186 линий электропередач класса напряжения 500-330-220-110 кВ общей протяженностью 6536,682 км, 166 трансформаторных подстанций и распределительные устройства электростанций напряжением 500-330-220-110 кВ с суммарной мощностью трансформаторов 14054,7 МВА.

Информация о Филиале АО «СО ЕЭС» ОДУ Центра

Филиал АО «СО ЕЭС» «Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Центра» (ОДУ Центра) обеспечивает надежное функционирование и развитие ЕЭС России в пределах операционной зоны Центра, в которую входят регионы: Белгородская, Брянская, Владимирская, Вологодская, Воронежская, Ивановская, Калужская, Костромская, Курская, Орловская, Липецкая, Рязанская, Смоленская, Тамбовская, Тверская, Тульская и Ярославская области, а также Москва и Московская область. В электроэнергетический комплекс входят 144 электростанции мощностью 5 МВт и выше, 2489 электрических подстанций 110–750 кВ и 3645 линий электропередачи 110–750 кВ общей протяженностью 89147 км. Суммарная установленная мощность электростанций ОЭС Центра составляет 49734,601 МВт (по данным на 01.01.2025). Площадь территории операционной зоны ОДУ Центра – 795,9 тыс. кв. км, в городах и населенных пунктах, расположенных на ней, проживает 41,32 млн человек.