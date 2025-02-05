Федор Опадчий представил Правительству Приморского края предложения по ликвидации прогнозного дефицита электроэнергии и мощности в регионе

Во Владивостоке под руководством губернатора Приморского края Олега Кожемяко состоялось совещание по вопросам перспективного развития энергосистемы региона для удовлетворения социально-экономических потребностей.

Председатель Правления Системного оператора Федор Опадчий рассказал об основных параметрах работы Объединенной энергосистемы (ОЭС) Востока, проанализировал ключевые проблемы и представил предложения по ликвидации прогнозного дефицита электроэнергии и мощности в Приморском крае.

Глава Системного оператора отметил, что Дальневосточный федеральный округ – один из наиболее активно развивающихся макрорегионов страны. В Схеме и программе развития электроэнергетических систем России на 2025 – 2030 годы ОЭС Востока отнесена к территориям технологически необходимой генерации.

По словам Федора Опадчего, на фоне такого роста потребления, аварийности существующего оборудования и ведущейся модернизации электростанций, требующей временного вывода оборудования из работы, режимно-балансовая ситуация в ОЭС Востока остаётся напряженной.

Для покрытия перспективного спроса на электроэнергию и мощность требуются решения по дополнительному вводу мощностей, включая быстровозводимые. Эти предложенные системным оператором решения были рассмотрены на Правительственной комиссией по вопросам развития электроэнергетики в декабре 2024 года, и в настоящее время ведется подготовка к проведению конкурсных отборов для их реализации. В связи с этим сейчас от генерирующих компаний и региональных властей требуются согласованные предложения по конкретным проектам строительства генерации, в том числе на территории Приморского края.

«В условиях напряженной режимно-балансовой ситуации в ОЭС Востока необходимо рассмотреть возможность ускоренного ввода объектов ВИЭ-генерации, которая представляет собой дешевый, эффективный и быстровозводимый источник электроэнергии, а также импорта электроэнергии из Китая.Также эффективной мерой покрытия прогнозируемого дефицита электроэнергии и мощности на близком горизонте планирования может стать размещение в Приморском крае 10 быстровозводимых ГТУ единичной мощностью 25 МВт», – отметил Федор Опадчий.

На совещании был рассмотрен перечень площадок для размещения ГТУ вблизи газораспределительных станций в южной части энергосистемы Приморского края. Для реализации проекта необходимо определить исполнителя по строительству и эксплуатации ГТУ, а также выделить необходимые лимиты газа для топливоснабжения этих энергообъектов. Для удовлетворения растущего спроса комплекс мероприятий по установке ГТУ требуется реализовать в срок до октября 2026 года, отметил глава Системного оператора.

Федор Опадчий также перечислил мероприятия для покрытия дефицита в ОЭС Востока в среднесрочной перспективе – до 2030 года. В числе основных проектов по развитию энергосистемы Приморского края, которые находятся на стадии реализации – строительство двух энергоблоков общей мощностью 280 МВт на Партизанской ГРЭС, строительство Шкотовской ТЭЦ (Артемовской ТЭЦ-2) с двумя энергоблоками общей мощностью 440 МВт, модернизация двух энергоблоков на Владивостокской ТЭЦ-2 с увеличением их суммарной мощности до 240 МВт, а также строительство линии электропередачи 500 кВ Приморская ГРЭС – Варяг протяженностью 455 км.

Основные необходимые решения по покрытию энергодефицита в долгосрочной перспективе заложены в разработанную Системным оператором и утвержденную Правительством РФ Генеральную схему размещения объектов электроэнергетики до 2042 года. В частности, документ предусматривает строительство Приморской АЭС мощностью 2000 МВт как источника базовой генерации и Приморской гидроаккумулирующей электростанции мощностью 600 МВт как средства повышения гибкости энергосистемы в условиях увеличения доли ВИЭ. Размещение генерации в районе наибольшего роста нагрузок позволит оптимизировать затраты на реализацию схем выдачи мощности и обеспечить покрытие спроса на электроэнергию и мощность исходя из принципа наибольшей эффективности.

Федор Опадчий обозначил ряд задач по развитию энергетического комплекса, решение которых требует содействия со стороны администрации Приморского края. В их числе – выделение земельных участков для размещение ГТУ, ускоренное оформление разрешительной документации для строительства и реконструкции энергообъектов, организация их топливообеспечения, а также ограничение использования электроотопления при строительстве многоквартирных домов в зонах централизованного теплоснабжения.

По словам губернатора Приморского края Олега Кожемяко, дефицит электроэнергии не позволяет своевременно подключать новых потребителей, готовых реализовать в регионе крупные инвестпроекты, а также накладывает ограничения на уже присоединенных.

«Спасибо энергетикам за работу, которая ведётся на севере Приморского края: модернизация Приморской ГРЭС, строительство Партизанской ГРЭС-2, Артёмовской ТЭЦ-2. Нужно договориться о строительстве третьего блока и после её ввода продолжить эксплуатацию существующего оборудования Артёмовской ТЭЦ. В 2026 году необходимо начать строительство объектов быстровозводимой генерации в объёме 250 мегаватт», – добавил глава региона Олег Кожемяко.

Совещание прошло при участии представителей руководства ПАО «РусГидро» и госкорпорации «Росатом».