Генеральным директором АО «КрымТЭЦ» назначен Алексей Лукиных

Решением Совета директоров АО «КРЫМТЭЦ» на должность генерального директора компании «КРЫМТЭЦ» с 01 февраля 2025 г. назначен Лукиных Алексей Александрович, сменивший на данном посту Пономарева Алексея Александровича, освобожденного от занимаемой должности по соглашению сторон 31 января.

В «КРЫМТЭЦ» Алексей Александрович работает почти 7 лет. В 2018 году он был назначен на должность главного инженера АО «КРЫМТЭЦ», затем переведён на должность заместителя генерального директора по технической политике.

Алексей Александрович Лукиных родился в 1987 году в городе Аша Челябинской области. В 2012 году закончил Южно-Уральский государственный университет по специальности «Промышленная теплоэнергетика».