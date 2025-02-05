Генеральным директором АО «КрымТЭЦ» назначен Алексей Лукиных
05 февр. 2025, 14:45
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Решением Совета директоров АО «КРЫМТЭЦ» на должность генерального директора компании «КРЫМТЭЦ» с 01 февраля 2025 г. назначен Лукиных Алексей Александрович, сменивший на данном посту Пономарева Алексея Александровича, освобожденного от занимаемой должности по соглашению сторон 31 января.
В «КРЫМТЭЦ» Алексей Александрович работает почти 7 лет. В 2018 году он был назначен на должность главного инженера АО «КРЫМТЭЦ», затем переведён на должность заместителя генерального директора по технической политике.
Алексей Александрович Лукиных родился в 1987 году в городе Аша Челябинской области. В 2012 году закончил Южно-Уральский государственный университет по специальности «Промышленная теплоэнергетика».
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