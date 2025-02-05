Ивановский завод нарастил объемы производства до 74 тыс. км кабеля в год

«Ивановский кабельный завод» переориентирует производство в соответствие с требованиями рынка. Теперь большая часть продукции направляется на объекты промышленного строительства. С тем, как организована работа завода в новых условиях, во вторник, 4 февраля, ознакомился губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский.

«У нас предприятия чем молодцы – они очень гибкие, подстраиваются под рынок. Могу несколько примеров привести, один из которых – предприятие, на котором мы сегодня находимся. Напомню, «Стандартпласт», практически вся выручка которого была ориентирована на экспорт, когда началась спецоперация и рынки закрылись, команда собралась и сейчас вышла абсолютно на тот же уровень, даже превысила, но уже на внутреннем рынке», - подчеркнул Станислав Воскресенский.

Вместе с генеральным директором предприятия Василием Исаевым губернатор обсудил вопросы дальнейшего развития компании «Ивановский кабельный завод». «Это крупный промышленный заказ, крупный проект, сейчас часть продукции производится именно для этого проекта. Предприятие уверенно развивается, и мы будем поддерживать во всем, в чем необходимо», - отметил глава региона.

Как уточнил руководитель завода, из-за замедления темпов реализации жилья в России, удалось переориентировать производство. Теперь большие объемы кабельной продукции находят сбыт на объектах промышленного строительства, которое развивается более активно.

«Снижение объема производства по одному из наших направлений удалось снивеливать за счет роста другого. Кроме того, дополнительно ищем новых партнеров в России», - сообщил Василий Исаев. Недавно «Ивановский кабельный завод» получил сертификаты на новые виды продукции.

Компания АО «Ивановский кабельный завод» основана в 2015 году, специализируется на производстве кабельной продукции – силовых и огнестойких кабелей. В номенклатуре предприятия – более 6 тысяч марок и размеров кабеля с различным сечением. Ежемесячно на производстве вырабатывают до 200-300 тонн готовой продукции, в год выпускают до 74 тыс. км различной кабельной продукции. В настоящее время предприятие работает по заказам и поставляет свою продукцию на рынки России и Белоруссии.

Производство является импортозамещающим и позволяет заменить кабели иностранного производства, поставляемые в Россию. Объем инвестиций в 2024 году составил 38,8 млн рублей. Цеха предприятия укомплектованы современным оборудованием, в компании есть собственная лаборатория испытаний. Сейчас на предприятии трудятся свыше 300 человек.