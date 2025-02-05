Оборудование «Контактор» в масштабном проекте тепличного комплекса «Алания»

Оборудование завода «Контактор» находит широкое применение в различных отраслях промышленности, включая агропромышленный сектор. Ярким примером использования продукции завода стал один из самых масштабных региональных проектов тепличного хозяйства.



В декабре 2024 года в Приморском районе Республики Северная Осетия – Алания начал работать современный тепличный комплекс «Алания», принадлежащий группе компаний «Династия». Для теплиц, расположившихся на площади более 43 га, использованы только самые прогрессивные технологии, оснащение и оборудование.



При выборе оборудования для комплектной трансформаторной подстанции комплекса предпочтение было отдано аппаратам защиты новых серий «Протон М «и PRO. KVANT производства «Контактор», которые наилучшим образом соответствуют техническим требованиям Заказчика:

Воздушные автоматические выключатели серии «Протон М» двух типоразмеров — М 25 и М 40, выкатного исполнения, с набором необходимых аксессуаров.

Автоматические выключатели в литом корпусе серии PRO.KVANT шести типоразмеров, оснащённые электронными и термомагнитными расцепителями, стационарного исполнения, со сборочными единицами.

Тепличный комплекс «Алания» стал значительным вкладом в развитие отечественного регионального тепличного хозяйства, впереди у «Контактор» участие в новых масштабных проектах в этой области.