Сергей Цивилев провёл рабочую встречу с Министром нефти и природного газа Индии Шри Хардипом Пури

Сергей Цивилев и Министр нефти и природного газа Индии Шри Хардип Пури обсудили сотрудничество в нефтегазовой сфере. Встреча состоялась в рамках официального визита в Индию правительственной делегации РФ.

Министры обсудили вопросы сотрудничества в области добычи и переработки нефти, а также рассмотрели перспективы дальнейшего сотрудничества.