Современное производство двигателей для ракет-носителей «Ангара» открыто в Перми

Предприятие «Протон-ПМ» (входит в интегрированную структуру Научно-производственного объединения Энергомаш имени академика В.П. Глушко Госкорпорации «Роскосмос») сегодня открыло современное производство ракетных двигателей в микрорайоне Новые Ляды (Свердловский район города Перми).

В торжественной церемонии приняли участие генеральный директор Роскосмоса Юрий Борисов, губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, генеральный директор НПО Энергомаш Иван Краснов и директор департамента финансового оздоровления оборонно-промышленного комплекса «Промсвязьбанка» Сергей Добрин. Руководители поздравили коллектив предприятия со знаковым событием и вручили благодарственные письма сотрудникам.

Создание нового производства призвано обеспечить готовность «Протон-ПМ» к серийному изготовлению двигателей РД-191 для ракет-носителей «Ангара». Его организация имеет статус приоритетного регионального инвестиционного проекта и входит в план мероприятий, утверждённый соглашением о сотрудничестве Госкорпорации и Правительства Пермского края.

Производственный корпус площадью более 44 тысячи квадратных метров включает четыре цеха: гальванический, механический, механосборочный и сборочный.

Осмотр объекта гости начали с отечественного комплекса из 10 линий электрохимических покрытий с очистными сооружениями замкнутого типа. Всего в корпусе разместится 630 единиц технологического оборудования. Иван Краснов продемонстрировал делегации высокотехнологичные рабочие места, созданные по современным стандартам комфорта и безопасности. В цехах поддерживается благоприятный микроклимат, обустроены просторные и удобные санитарно-бытовые помещения, действует система навигации, облегчающая передвижение по корпусу.

В настоящее время «Протон-ПМ» реализует программу перевода производства — оборудования, технологий, персонала — с городской площадки предприятия в новый корпус. Предполагается, что в нём будут работать более 800 человек.

Также в рамках визита Юрий Борисов, Дмитрий Махонин и Сергей Добрин вместе с представителями промышленности обсудили проект строительства жилого комплекса «Новый Звёздный» (Новые Ляды) для сотрудников пермских двигателестроительных предприятий.