Стендовый испытательный комплекс по производству водорода построят на Кольской АЭС

Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение по итогам рассмотрения проектной документации и результатов инженерных изысканий на строительство объекта. Его производительность составит 200 нормальных кубических метров в час.

Комплекс возведут в Полярных Зорях – городе-спутнике Кольской АЭС в Мурманской области. Под застройку отведено более тысячи квадратных метров. Здесь разместят необходимые здания и сооружения, объединенные инженерными системами.

Новый объект Кольской АЭС предназначен для размещения производства водорода методом электролиза воды и его хранения для дальнейшей транспортировки.

Застройщик – АО «КОНЦЕРН РОСЭНЕРГОАТОМ»

Генеральный проектировщик – ООО «Научно-исследовательский центр «Альфа Эксперт Диагностика»