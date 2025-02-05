Стендовый испытательный комплекс по производству водорода построят на Кольской АЭС
05 февр. 2025, 14:30
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Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение по итогам рассмотрения проектной документации и результатов инженерных изысканий на строительство объекта. Его производительность составит 200 нормальных кубических метров в час.
Комплекс возведут в Полярных Зорях – городе-спутнике Кольской АЭС в Мурманской области. Под застройку отведено более тысячи квадратных метров. Здесь разместят необходимые здания и сооружения, объединенные инженерными системами.
Новый объект Кольской АЭС предназначен для размещения производства водорода методом электролиза воды и его хранения для дальнейшей транспортировки.
Застройщик – АО «КОНЦЕРН РОСЭНЕРГОАТОМ»
Генеральный проектировщик – ООО «Научно-исследовательский центр «Альфа Эксперт Диагностика»
Современное производство двигателей для ракет-носителей «Ангара» открыто в Перми
05 февр. 2025, 17:00
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Предприятие «Протон-ПМ» (входит в интегрированную структуру Научно-производственного объединения Энергомаш имени академика В.П. Глушко Госкорпорации «Роскосмос») сегодня открыло современное производство ракетных двигателей в микрорайоне Новые Ляды (Свердловский район города Перми). В торжественной церемонии приняли участие генеральный директор Роскосмоса Юрий Борисов, гу...
7 февраля в Санкт-Петербурге заложат два новых больших морозильных рыболовных траулера
05 февр. 2025, 16:44
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7 февраля 2025 года в Санкт-Петербурге на предприятии ОСК "Адмиралтейские верфи" состоится торжественная церемония закладки двух больших морозильных рыболовных траулеров (БМРТ) – "Капитан Ипатов" и "Александр Бузаков" проекта СТ-192 для "Русской рыбопромышленной компании" (РРПК). Об этом Sudostroenie.info сообщили в пресс-службе верфей. Ожидается, в...
В текущем году Северная железная дорога отремонтирует свыше 335 км пути
05 февр. 2025, 16:30
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В 2025 году на Северной железной дороге планируется отремонтировать свыше 335 км пути и заменить 120 стрелочных переводов. Ремонт пройдет с февраля по ноябрь на участках с интенсивным движением грузовых и пассажирских поездов: Свеча – Кошта, Александров – Лоста – Обозерская – Маленьга, Ярославль-Главный – Сонково. В частности, капитальный ремонт железнодорожного пу...
Почти 800 млн рублей инвестируют в расширение производства электротехнического оборудования в Подмосковье
05 февр. 2025, 16:15
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Компания «ЭнергоПром-Альянс» расширит производство электрооборудования в подмосковном городском округе Подольск. Финансовую поддержку компании в реализации инвестпроекта окажет Фонд развития промышленности Московской области, который одобрил предприятию выдачу льготного займа. Об этом сообщает пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. Компания...
Свердловские промышленники усиливают позиции в сфере энергетического машиностроения
05 февр. 2025, 15:00
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Группа СВЭЛ завершает в Екатеринбурге строительство цеха высокомощных трансформаторов до 750 киловольт (кВ). Ход работ 4 февраля оценил исполняющий обязанности губернатора Свердловской области Алексей Шмыков. Новый цех расположился в отдельном здании площадью 10 тысяч квадратных метров. Здесь будут собирать силовые трансформаторы высотой с трёхэтажный дом. Буд...
В Приморье строится спортивно-туристический комплекс мирового уровня
05 февр. 2025, 13:30
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В Приморском крае ведется реализация мастер-планов шести городов. Планы развития Владивостокской агломерации, включая Артем, а также Находки, Уссурийска, Арсеньева и Большого Камня утверждены в декабре 2023 года на период до 2030 года. В число ключевых объектов приморских мастер-планов входит всесезонный горнолыжный курорт «Арсеньев». Он строится на принципах государственно-ч...
«Северсталь» определила ключевые инвестпроекты 2025 года на площадке Череповецкого меткомбината
05 февр. 2025, 12:00
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Более 100 миллиардов рублей в 2025 году направит «Северсталь» на поддержание и развитие мощностей Череповецкого металлургического комбината (ЧерМК, ключевой актив компании «Северсталь»). «Несмотря на сложившуюся к концу 2024 года сложную ситуацию в отрасли, нам удалось сохранить объем инвестиций на развитие и модернизацию производственных мощностей, сопоста...
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В рамках КИП «Енисейская Сибирь» открылось двухпутное движение поездов на участке Восточного полигона в Красноярском крае
05 февр. 2025, 11:30
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Красноярская железная дорога открыла двухпутное движение поездов на перегоне Унерчик – Ирбейская, расположенном на участке Восточного полигона в Красноярском крае. Реконструкция выполнена в рамках инвестиционного проекта «Увеличение пропускной способности участка Артышта – Междуреченск – Тайшет», включенного в КИП «Енисейская Сибирь». Всего на жел...
Нововоронеж получит 1,5 млрд рублей благодаря соглашению между Росатомом и Правительством Воронежской области
04 февр. 2025, 18:00
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В 2025-2027 гг. Нововоронежу - городу-спутнику Нововоронежской АЭС (филиал Концерна «Росэнергоатом», Электроэнергетический дивизион «Росатома») выделят 1,5 млрд рублей из областного бюджета на социально-экономическое и инфраструктурное развитие территории. Денежные средства будут направлены городу в рамках соглашения о сотрудничестве между Государственной корпорацией по...
В Невинномысске скоро начнут строить теплицы для выращивания бананов
04 февр. 2025, 17:30
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В Невинномысске в ближайшее время начнут строить пять тепличных комплексов по выращиванию бананов и других экзотических культур, сообщил журналистам глава города Михаил Миненков. "Вчера были инвесторы. Мы сейчас в течение полутора недель подготовим документы для представления земельного участка (. . .) Это будут большие комплексы: 5 комплексов по 150 тысяч кв. м, где будем выращивать бан...
Начинается подготовка к строительству тоннеля в районе Читинского переезда в Улан-Удэ
04 февр. 2025, 15:30
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В Улан-Удэ (Республика Бурятия) начинается подготовка к строительству путепровода тоннельного типа в районе Читинского переезда. Искусственное сооружение планируют возвести до 2030 года. Об этом во вторник, 4 февраля, сообщает Комитет по строительству администрации города на своей официальной странице в социальной сети ВКонтакте. Согласно разработанному проекту, путепровод пройдет под железной...
Общее количество рельсов в проекте «Славянка» превысит семь тысяч
04 февр. 2025, 14:15
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Рельсовый путь трамвайной линии «Славянка» уже получил видимые очертания и с каждым днем продолжает расти. В настоящее время работа по укладке рельсов ведется на Старорусском проспекте и вдоль Шушарской дороги у трамвайного депо. На укладку всего пути трамвайной линии длиной в 21 км уйдет порядка 7,6 тысяч рельсов. Также продолжаются работы и на других участках. На создании новой тр...
Сибирская компания увеличит инвестиции до 750 млн рублей в строительство машиностроительного завода в Подмосковье
04 февр. 2025, 13:30
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Производитель полуприцепов-рефрижераторов, новосибирская компания «СибЕвроВэн», приняла решение увеличить объем инвестиций в строительство второй очереди завода в Подмосковье до 750 млн рублей. Об сообщает пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. Проект будет реализован в городском округе Щелково в течение двух лет. «В прошлом году ком...
«Автодор-Девелопмент» и Правительство Республики Алтай будут совместно развивать дорожный сервис в регионе
04 февр. 2025, 12:30
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Правительство Республики Алтай и «Автодор-Девелопмент» подписали соглашение о сотрудничестве в области развития инновационных форматов дорожного сервиса и повышения качества стандартов обслуживания пользователей автомобильных дорог региона, включая создание многофункциональных зон дорожного сервиса (МФЗ) в Республике Алтай. Подписи под документом поставили заместитель председателя п...
В Санкт-Петербурге появится искусственная площадка для стапельной сборки крупнотоннажных судов
04 февр. 2025, 11:30
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Новый участок глубоководной достроечной набережной будет сформирован в ходе реконструкции территории завода «Адмиралтейские верфи». Проект получил положительное заключение Главгосэкспертизы России и будет реализован в три этапа. Работы пройдут в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга, на месте слияния реки Фонтанка с Большой Невой в муниципальном округе Коломна. Реконструкция судост...
Промпарк «Кадалинский» на ТОР «Забайкалье» начнет работу в 4 квартале 2025 года
04 февр. 2025, 10:59
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Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) продолжает строительство промпарка «Кадалинский» на территории опережающего развития (ТОР) «Забайкалье». Ведутся монтажные и отделочные работы внутри трех производственных зданий общей площадью 6,2 тыс. кв. м. Три здания уже подключены к теплоснабжению. В четвертом здании - административно-бытовом - проводятся работы по...
«Жатайская судоверфь» приступит к постройке первого судна к концу первого квартала 2025 года
03 февр. 2025, 18:00
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Специалисты "Жатайской судоверфи" к концу первого квартала 2025 года приступят к производству первого судна – малотоннажного парома для Сунтарского района Якутии. Об этом сообщил глава республики Якутии Айсен Николаев по итогам выездной проверки, рассказали Sudostroenie.info 3 февраля в пресс-центре Республики Саха (Якутия) в Москве. Помимо этого, заключено соглашение с АО "...
Концессию на строительство третьего моста через Каму в Перми планируют заключить в 2025 году
03 февр. 2025, 17:00
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Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подписал распоряжение правительства Прикамья об утверждении перечня объектов, в отношении которых планируют заключить концессионное соглашение или соглашение о ГЧП в 2025 году. Согласно распоряжению, опубликованному на сайте министерства экономического развития и инвестиций Пермского края, в перечень включены три объекта, в том числе строительство мосто...
Завершено строительство судна-краболова «Дмитрий Коноплев»
03 февр. 2025, 16:30
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На Находкинском судоремонтном заводе (НСРЗ) в Приморском крае завершилось строительство на класс Российского морского регистра судоходства (РС) краболовного судна "Дмитрий Коноплев" проекта CCa5712LS. Об этом говорится в сообщении классификационного общества от 3 февраля. Судно построено по заказу ООО "ТРК" (входит в группу "Антей" и Ассоциацию добытчиков краба Дал...
На строительстве Большого Смоленского моста за четыре ночи смонтирован пролет над Октябрьской набережной
03 февр. 2025, 16:15
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Завершен очередной этап строительства Большого Смоленского моста – строители установили пролет над проезжей частью Октябрьской набережной. За четыре ночи, когда движение по набережной останавливалось, с помощью кранов были смонтировали четыре металлические балки длиной 35 метров и весом в 81 тонну каждая. В монтаже принимали участие 25 специалистов филиала АО «ДиМ» - Мостоотряд-9...