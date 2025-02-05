Свердловские промышленники усиливают позиции в сфере энергетического машиностроения

Группа СВЭЛ завершает в Екатеринбурге строительство цеха высокомощных трансформаторов до 750 киловольт (кВ). Ход работ 4 февраля оценил исполняющий обязанности губернатора Свердловской области Алексей Шмыков.

Новый цех расположился в отдельном здании площадью 10 тысяч квадратных метров. Здесь будут собирать силовые трансформаторы высотой с трёхэтажный дом. Будущая площадка позволит вдвое увеличить объём производства высоковольтных трансформаторов.

«Группа СВЭЛ — участник национального проекта „Производительность труда“. Как мы видим, предприятие активно развивается. Здесь будет организовано производство трансформаторов с глубокой локализацией с напряжением до 750 киловольт. Это уникальные вещи, потому что чем выше напряжение, тем больше мощность и на большее расстояние можно передать энергию. Это делает наш регион ещё сильнее с точки зрения компетенции. Мы не только новые проекты реализуем в атомной энергетике и в создании новых турбинных установок, но и её передачи», — сказал Алексей Шмыков.

Трансформаторы, которые производит предприятие, используются на крупнейших гидроэлектростанциях и атомных электростанциях, на узловых электроподстанциях, запитывающих мегаполисы, макрорегионы и промышленные кластеры.

«Проектируя оснащение и технологический цикл производства, Группа СВЭЛ опиралась на лучшие практики отечественного и зарубежного энергомашиностроения. Новый цех позволит нам увеличить производство высокомощных силовых масляных трансформаторов 220–750 кВ в два раза. Кроме того, мы будем изготавливать здесь шунтирующие реакторы мощностью 110 мегавольт-ампер (МВАр) и напряжением 110 кВ. За счёт расширения производственных мощностей компания укрепит сотрудничество с системообразующими холдингами и крупными промышленными заказчиками», — рассказал генеральный директор Группы СВЭЛ Алексей Кишко.

Строители уже закрыли контур здания, идёт монтаж технологического оборудования и подкрановых балок.

Компания анонсирует открытие нового цеха по производству импортозамещающей продукции к июлю 2025 года. На новой площадке будет создано порядка 260 рабочих мест.

Группа СВЭЛ — крупнейшее предприятие электротехнического машиностроения Свердловской области, основано в 2003 году. Входит в топ-3 производителей силовых масляных трансформаторов в России. Оборудованием СВЭЛ (более 40 продуктовых линеек) можно на 85% оснастить любую электроподстанцию. Заказчики — энергогенерация и сети, промышленные предприятия. Продукция экспортируется в 28 стран — от Кубы до Кореи. У компании три площадки в Екатеринбурге, общий штат — свыше двух тысяч человек.