Группа ПОЛИПЛАСТИК начала работу на выставке «Aquaflame by Aquatherm Moscow 2025»

4 февраля на площадке МВЦ «Крокус Экспо» стартовала 29-я Международная выставка «Aquaflame by Aquatherm Moscow 2025». Группа ПОЛИПЛАСТИК представляет на своем стенде новую концепцию развития – комплексные продуктовые и инжиниринговые решения для различных отраслей. В первый день в экспозоне компании состоялась презентация нового сварочного оборудования – ПОЛИВЕЛД 630П.

Журналисты онлайн-платформы «Aquatherm Connect» провели репортаж со стенда, рассказали о презентации сварочного оборудования и взяли интервью у отраслевых экспертов и специалистов компании. Скоро репортаж о новой модели ПОЛИВЕЛД 630П будет опубликован.

Более того, для медиа-платформы «Aquatherm Connect» подготовлено интервью с экспертом Научно-технического совета Минстроя России, заместителем руководителя Дирекции инжиниринга и оборудования Группы ПОЛИПЛАСТИК Алексеем Ивановым на тему актуальных проблем, новых подходов и решений в сферы очистки воды.

Видеоинтервью будет размещено на ресурсах Группы в ближайшее время.

На стенде ПОЛИПЛАСТИКа представители различных департаментов и подразделений компании консультируют посетителей по техническим характеристикам и преимуществам трубной продукции, делятся опытом реализованных проектов.

Выставка будет работать до 7 февраля в МВЦ «Крокус Экспо», павильон 3, зал 13, стенд Группы ПОЛИПЛАСТИК А8077