«Приморский завод полимерных труб» Группы ПОЛИПЛАСТИК посетили руководители Корпорации развития Дальнего Востока и СМИ

5 февраля ведущую производственную площадку Группы ПОЛИПЛАСТИК в Приморском крае посетили представители СМИ, а также руководители КРДВ Приморье и Индустриального парка «Приморье». В рамках визита гостям продемонстрировали результаты развития «Приморского завода полимерных труб» (ПЗПТ), созданного по соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ), и рассказали о том, как помогают развивать производство меры государственной поддержки.

ПЗПТ располагается на территории опережающего развития (ТОР) «Приморье» в Индустриальном парке «Приморье». Создание завода началось в 2023 году, развитие предприятия продолжается. Ожидается, что после завершения строительства к 2027 году численность персонала составит 185 человек, а завод сможет выпускать более 35 000 тонн полимерной трубной продукции в год.

Генеральный директор ПЗПТ Максим Андриянов рассказал о текущей работе предприятия:

«Завод оснащен высокотехнологичными линиями с возможностью производства всех современных типов труб с соэкструзионными слоями диаметром до 1200 мм, складским комплексом вместимостью 1500 тонн и лабораторией для контроля качества выпускаемой продукции. На данный момент на заводе действуют 4 новые высокотехнологичные линии, налажен выпуск многослойных труб для газораспределения, водоснабжения и электрозащиты. При производстве трубной продукции используется сырье отечественных производителей, что очень важно для обеспечения импортонезависимости».

О высоком значении продукции завода для региона свидетельствует факт того, что в открытии предприятия в сентябре 2024 года принял участие Владимир Путин (запуск завода в режиме телемоста на «ВЭФ 2024»). Текущие мощности ПЗПТ позволяют выпускать свыше 11 000 тонн труб в год. Завод продолжает активно работать. Так, например, производственный план января 2025 года уже перевыполнен. Хорошим стимулом выступает поддержка предприятия со стороны государства. Как резидент ТОР «Приморье» ПЗПТ имеет ряд преференций.

Работу завода высоко оценили в Правительстве Приморского края.

Присутствовавший на мероприятии директор КРДВ Приморье Алексей Дунаев рассказал СМИ о том, какие административные преференции и налоговые льготы получают производства, созданные по соглашениям с КРДВ на ТОР: «Сегодня на территории Приморского края действуют 4 ТОР, на них реализуют проекты 207 резидентов. Бизнес вкладывает 1,6 трлн рублей. Фактически вложено 382 миллиарда рублей, создано более 20 тысяч новых рабочих мест». По словам Дунаева, «Приморский завод полимерных труб» является первым заводом на Дальнем Востоке, который обеспечивает качественной продукцией весь строительный сектор региона.

«КРДВ обеспечивает применение резидентами ТОР налоговых льгот. Это нулевые налоги на прибыль и имущество в первые 5 лет, сниженные с 30% до 7,6% страховые взносы в течение 10 лет. Также резидентам доступны возможность получения земли и инфраструктурной поддержки, применение процедуры свободной таможенной зоны, содействие в подборе сотрудников, продвижении продукции и услуг, правовая защита и другие инструменты. КРДВ комплексно сопровождает проект каждого резидента. Все это позволяет существенно повысить эффективность инвестиционных проектов и открывать новые производства в короткие сроки», – пояснил руководитель корпорации.

Генеральный директор торгового дома «ПОЛИПЛАСТИК-ДВ» Дмитрий Кирин подчеркнул:

«Приморский завод Группы ПОЛИПЛАСТИК является наиболее высокотехнологичным предприятием по производству полимерных труб в ДФО, поскольку входит в состав ведущего научно-производственного холдинга России в сфере полимерных трубопроводных систем – Группы ПОЛИПЛАСТИК. В результате ДФО обеспечен самыми передовыми разработками в сегменте полимерных труб, причем гарантированно высокого качества из сертифицированного полимерного сырья».

По словам Дмитрия Кирина, продукция ПЗПТ востребована. Трубы идут на строительство социально- и экономически значимых объектов коммунальной инфраструктуры – сетей газораспределения (программа социальной догазификации), сетей водоснабжения и напорного водоотведения, сетей защиты электрокабеля. Среди знаковых проектов в Приморье – строительство межпоселкового газопровода от ГРС «Артем» до ГГРП Игорной зоны, строительство сетей водоснабжения в селе Кневичи и в ЗАТО Фокино, поставки труб с соэкструзионными слоями для строительства Артемовской ТЭЦ-2 и реализации Программы модернизации и реконструкции электросетевого комплекса Приморского края (МиРЭК).

На ПЗПТ продолжается развитие производственной инфраструктуры, и меры поддержки КРДВ способствуют этому. Благодаря этому ДФО обеспечен качественной полимерной трубной продукцией для реализации программ модернизации коммунальной инфраструктуры. За счет того, что трубы производятся непосредственно в регионе, сокращаются затраты на логистику и сроки строительства объектов, бюджетные средства остаются в регионе, развивается производственная и социальная инфраструктура.