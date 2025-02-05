«Россети Кубань» повышают надежность электроснабжения города Армавира

Армавирский филиал «Россети Кубань» ведет строительство линии электропередачи (ЛЭП) классом напряжения 110 кВ в Армавире. Новая ЛЭП общей протяженностью почти 3,5 км позволит увеличить пропускную способность линейных объектов, что повысит надежность и обеспечит резерв электроснабжения ряда бытовых и промышленных потребителей города Армавира.

В рамках строительства энергетики возвели новые анкерные опоры для будущей ЛЭП, произвели монтаж провода с большим сечением и установили на линии электропередачи высокочастотные заградители.

Для обеспечения защит на ЛЭП также смонтированы цифровые каналы связи. Использование защит необходимо для оперативного обнаружения поврежденных участков линии электропередачи и их быстрого отключения, чтобы исключить развитие нештатных ситуаций, а также обеспечить возобновление электроснабжения потребителей после устранения технологических нарушений.

Армавирские электрические сети обеспечивают электроэнергией пять административных районов Краснодарского края: Новокубанский, Успенский, Отрадненский, Гулькевичский и Кавказский, а также пригородные территории Армавира. В зоне ответственности филиала линии электропередачи общей протяженностью более 9,9 тыс. км, 74 питающих центра 35-110 кВ и более 2 600 трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ.