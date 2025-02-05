Спецкабель представит огнестойкие кабели на форуме ТБ 2025

Кабельный завод «Спецкабель», зарекомендовавший себя лидером в производстве огнестойких кабелей на российском рынке, готовится к участию в крупнейшем форуме «Технологии и безопасность 2025». Это событие пройдет в Москве с 11 по 13 февраля и соберет представителей в области пожарной безопасности, строительства и проектирования.

На форуме «Спецкабель» представит доклад, посвященный проектированию систем пожарной безопасности с применением инновационного программного обеспечения nanoCAD BIM ОПС, в котором учтены требования всех нормативов к линиям связи таких систем.

В 2007 году «Спецкабель» первым запустил производство огнестойких кабелей марки КПС, которые быстро завоевали признание благодаря уникальным характеристикам и стали фактическим стандартом для систем оповещения и управления эвакуацией. Кабели КПС отличаются термостойкостью и способны выдерживать воздействие высоких температур и открытого пламени на протяжении долгого времени. Это качество гарантирует непрерывную работу систем сигнализации и управления эвакуацией даже в условиях развивающегося пожара, что обеспечивает безопасность людей и сохранность имущества. Важно отметить, что кабели КПС прошли многочисленные испытания и сертификацию, которые подтвердили соответствие самым строгим требованиям безопасности.

На стенде компании «Спецкабель» (D05, павильон 2, зал 10, «Крокус Экспо») посетители смогут ознакомиться с полным каталогом продукции и лично оценить преимущества огнестойких кабелей и огнестойких кабельных линий (ОКЛ) в действии. Центральным элементом экспозиции станет демонстрация быстрого и интуитивно понятного монтажа ОКЛ с использованием инновационной системы «Манье».

Система «Манье» представляет собой модульную конструкцию, состоящую из специально профилированных металлических элементов, которые обеспечивают надежное крепление ОКЛ как внутри помещений, так и на открытом воздухе. В отличие от традиционных методов, требующих специальных навыков и инструментов, «Манье» позволяет провести прокладку ОКЛ обученному персоналу, снижая риски повреждения кабеля и возникновения ошибок.