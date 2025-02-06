Кабельный завод «Цветлит»: Всё новое – это хорошо забытое старое!

Добыча угля на предприятиях российского энерго-металлургического холдинга Эн+ за период с 2020 по 2024 гг. выросла на 26%. При этом отгрузка угля за этот же период возросла практически на треть. Суммарно за пять лет угольным дивизионом добыто 77,2 млн тон и отгружено 72,5 млн тонн топлива. В 2024 году на разрезах Компании добыли почти 17 млн тонн угля. В частности, на предприятиях компании &laq...