Кабельный завод «Цветлит»: Всё новое – это хорошо забытое старое!
06 февр. 2025, 16:00
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В ассортименте кабельного завода «Цветлит» представлены неизолированные провода марок А и АС. Несмотря на широкое распространение современных аналогов, таких как провода СИП, традиционные изделия продолжают сохранять свою актуальность благодаря надежности и простоте использования. Они по-прежнему находят применение во множестве проектов, подтверждая свою значимость на кабельном рынке.
Мы уверены, что наличие неизолированных проводов в ассортименте позволит найти оптимальные решения для ваших задач!
Все новое – это хорошо забытое старое!
Дмитрий Зорин: Российский электротехнический бизнес не успевает в полном объёме подготовиться к введению обязательной маркировки «Честный знак» и ожидает резкого роста издержек
06 февр. 2025, 16:15
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Председатель EL-Комитета НОПСМ, GR Директор TDM ELECTRIC Дмитрий Зорин в очередной раз обратился к руководителям Минпромторга РФ, Росстандарта, Росаккредитации и проекта «Честный знак» с просьбой о переносе сроков введения системы маркировки «ЧЗ» для продукции радиоэлектронной промышленности. 5 февраля в МВЦ «Крокус Экспо» состоялись открытые дебаты &la...
Кабельный Завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» поддержал будущих чемпионов
06 февр. 2025, 12:45
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В Орле прошли Чемпионат и Первенство Орловской области по брейкингу – 2025. Более 120 спортсменов разных возрастов вышли на паркет, чтобы показать свои навыки в дисциплинах «брейкинг» и «брейкинг – командные соревнования». Судьи оценивали физическую подготовку, музыкальность и оригинальность выступлений. Каждый участник доказал, что брейкинг – это не пр...
Завод «Энергокабель» — финалист Рейтинга работодателей России 2024 года по версии hh.ru
06 февр. 2025, 11:30
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По результатам Рейтинга работодателей России за 2024 год, проводимый порталом Head Hunter (hh.ru), АО «Завод «Энергокабель» получил награду – «Финалист Рейтинга работодателей НН в 2024г.». Всего приняло участие – 1 729 компаний, Завод «Энергокабель» вошел в ТОП 28 компаний Московской области и занял 15-ое место. Миссия Завода «Эне...
Компания:
Добыча угля на предприятиях Эн+ за пять лет возросла на 26%
06 февр. 2025, 10:15
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Добыча угля на предприятиях российского энерго-металлургического холдинга Эн+ за период с 2020 по 2024 гг. выросла на 26%. При этом отгрузка угля за этот же период возросла практически на треть. Суммарно за пять лет угольным дивизионом добыто 77,2 млн тон и отгружено 72,5 млн тонн топлива. В 2024 году на разрезах Компании добыли почти 17 млн тонн угля. В частности, на предприятиях компании &laq...
EL-Комитетом НОПСМ получены результаты испытаний образца кабеля ТМ ЗАВОД КАБЕЛЬ
06 февр. 2025, 09:30
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EL-Комитетом НОПСМ получены результаты испытаний образца кабеля ВВГ-Пнг(А)-LS 3*1,5 ТМ ЗАВОД КАБЕЛЬ, закупленного в одном из розничных магазинах электротехники г. Пятигорска. В отобранном образце выявлены существенные отклонения от требований качества и безопасности ГОСТ 31996-2012: занижение толщины изоляции ТПЖ (до 12%); занижение толщины оболочки из ПВХ (до 25%); превышен...
Завод ГОСТКАБЕЛЬ приглашает на Cabex 2025
06 февр. 2025, 09:15
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Международная выставка кабельно-проводниковой продукции Cabex 2025 пройдет 18-20 марта в Москве. Завод ГОСТКАБЕЛЬ принимает ежегодное участие в выставке, презентуя образцы кабеля и провода для строительного сектора. Приглашаем посетить стенд ГОСТКАБЕЛЬ в ЦВК “Экспоцентр”, павильон “Форум”. Стенд C515. Завод ГОСТКАБЕЛЬ – это качество по ГОСТ, высокий профессион...
Компания:
«Приморский завод полимерных труб» Группы ПОЛИПЛАСТИК посетили руководители Корпорации развития Дальнего Востока и СМИ
05 февр. 2025, 18:00
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5 февраля ведущую производственную площадку Группы ПОЛИПЛАСТИК в Приморском крае посетили представители СМИ, а также руководители КРДВ Приморье и Индустриального парка «Приморье». В рамках визита гостям продемонстрировали результаты развития «Приморского завода полимерных труб» (ПЗПТ), созданного по соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ), и расс...
Спецкабель представит огнестойкие кабели на форуме ТБ 2025
05 февр. 2025, 17:30
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Кабельный завод «Спецкабель», зарекомендовавший себя лидером в производстве огнестойких кабелей на российском рынке, готовится к участию в крупнейшем форуме «Технологии и безопасность 2025». Это событие пройдет в Москве с 11 по 13 февраля и соберет представителей в области пожарной безопасности, строительства и проектирования. На форуме «Спецкабель» представи...
Компания:
Оборудование «Контактор» в масштабном проекте тепличного комплекса «Алания»
05 февр. 2025, 17:15
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Оборудование завода «Контактор» находит широкое применение в различных отраслях промышленности, включая агропромышленный сектор. Ярким примером использования продукции завода стал один из самых масштабных региональных проектов тепличного хозяйства. В декабре 2024 года в Приморском районе Республики Северная Осетия – Алания начал работать современный тепличный комплекс «А...
Группа ПОЛИПЛАСТИК начала работу на выставке «Aquaflame by Aquatherm Moscow 2025»
05 февр. 2025, 16:00
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4 февраля на площадке МВЦ «Крокус Экспо» стартовала 29-я Международная выставка «Aquaflame by Aquatherm Moscow 2025». Группа ПОЛИПЛАСТИК представляет на своем стенде новую концепцию развития – комплексные продуктовые и инжиниринговые решения для различных отраслей. В первый день в экспозоне компании состоялась презентация нового сварочного оборудования – П...
Ивановский завод нарастил объемы производства до 74 тыс. км кабеля в год
05 февр. 2025, 15:30
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«Ивановский кабельный завод» переориентирует производство в соответствие с требованиями рынка. Теперь большая часть продукции направляется на объекты промышленного строительства. С тем, как организована работа завода в новых условиях, во вторник, 4 февраля, ознакомился губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский. «У нас предприятия чем молодцы – они очень гиб...
IEK GROUP делится опытом цифровой трансформации
05 февр. 2025, 11:15
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Дмитрий Лосев, директор департамента информационных технологий IEK GROUP, рассказал слушателям программы МВА Московской школы менеджмента в Сколково о важности вовлечения людей в процесс цифровой трансформации. IEK GROUP работает в этом направлении с 2020 года и уже накопила большую базу теории и практики. «Внедрение цифровых технологий в бизне...
Группа «Терра-Ток» завершила ряд проектов с комплексной реализацией задач по электроснабжению промышленных зданий и жилых домов
05 февр. 2025, 10:15
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Группа "Терра-Ток" в 2024 году выполнила обустройство сетей электроснабжения для группы российских застройщиков. Помимо поставки оборудования, компания взяла на себя вопросы по проектированию сетей электроснабжения и проведению монтажных работ. Это позволило клиентам значительно сократить время на реализацию проектов и сосредоточиться на других важных задачах. В компании понимают, что эф...
Компания:
IEK GROUP приглашает на выставку-форум «Сибирская строительная неделя» 11–14 февраля 2025 года
05 февр. 2025, 10:00
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11–14 февраля 2025 года в Новосибирске пройдет Сибирская строительная неделя — одно из самых масштабных отраслевых событий региона. IEK GROUP традиционно примет участие в выставке «Город Света» и форуме «Стратегии ускорения темпов строительства». В программе IEK GROUP: Новые продукты. Флагманские линейки. Технологичные...
Кабельный Завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» внёс вклад в восстановление угольных шахт Донбасса
04 февр. 2025, 14:45
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Продукция компании «Эксперт-Кабель», предназначенная для эксплуатации в сложных условиях, сыграла ключевую роль в восстановлении электроснабжения на одном из предприятий угольной промышленности ДНР. В условиях, где стабильное энергоснабжение является жизненно важным фактором, кабели «Эксперт-Кабеля» подтвердили свою надежность и высокое качество, обеспечив бесперебойную раб...
Приглашаем на вебинар «Контактор» «Современные автоматические выключатели российского производства серии КПро номинальным током до 250 А»
04 февр. 2025, 14:30
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11 февраля в 10.00 (мск) состоится вебинар по теме «Современные автоматические выключатели российского производства серии КПро номинальным током до 250 А» Спикер: Юров Константин, Руководитель направления обучения по силовому оборудованию Темы вебинара: Автоматические выключатели моделей ВА04‑31Про и ВА04‑35Про; Технические свойст...
EL-Комитетом НОПСМ получены результаты испытаний образца провода ПВС 2*1,5 ТМ ДиМИТРОВ КАБЕЛЬ
03 февр. 2025, 17:30
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EL-Комитетом НОПСМ получены результаты испытаний образца провода ПВС 2*1,5 ТМ ДиМИТРОВ КАБЕЛЬ, закупленного в одном из розничных магазинов электротехники г. Ставрополя. В отобранном образце выявлены существенные отклонения от требований качества и безопасности ГОСТ 7399-97: занижение толщины изоляции ТПЖ (до 11%); превышение электрического сопротивления ТПЖ (до 5,7%). Полученные ре...
Время подводить итоги: каким был юбилейный 2024 год для IEK GROUP
03 февр. 2025, 17:15
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В 2024 году IEK GROUP отметила 25-летие. В течение четверти века компания непрерывно развивалась и совершенствовалась — и стала одним из лидеров российского электротехнического рынка. К юбилею IEK GROUP было приурочено репозиционирование на рынке и принятие новой бизнес-стратегии, цель которой — стать лидером отечественной...
Hyperline вошел в «Атлас CNews: 4 карты рынка. Импортозамещение»
03 февр. 2025, 12:15
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Бренд Hyperline, под которым НПП «Гиперлайн» выпускает компоненты структурированных кабельных систем (СКС), включен в новый выпуск «Атласа CNews: 4 карты рынка. Импортозамещение». Hyperline представлен в разделе «Инженерная инфраструктура» среди ведущих российских производителей аппаратных и программных ИТ-решений, предлагаемых в качестве замены зарубежных анало...
Компания:
EL-Комитетом НОПСМ получены результаты испытаний образцов кабеля ТМ АРКАД КАБЕЛЬ
03 февр. 2025, 11:15
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EL-Комитетом НОПСМ получены результаты испытаний образцов кабеля ТМ АРКАД КАБЕЛЬ, закупленного в розничных магазинах электротехники г. Ставрополя: ВВГ-Пнг(А)-LS 2*2,5; ВВГ-Пнг(А)-LS 2*1,5; ВВГ-Пнг(А)-LS 3*1,5; ВВГ-Пнг(А)-LS 3*2,5. Во всех испытанных образцах данной торговой марки выявлены существенные отклонения от требований качества и безопасности ГОСТ 31996-2012: занижени...