На Ставрополье планируется достичь суммарной мощности ветрогенерации в 1 ГВт
Суммарная мощность ветрогенерации, которую стремится достичь Ставропольский край, составляет порядка 1 ГВт. Об этом ТАСС сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.
"Сейчас прорабатывается вопрос по строительству Симоновской ВЭС в Туркменском округе. Инвесторы - это АО "Росатом Возобновляемая энергия". Ставрополье стремится к тому, чтобы мощность энергии, вырабатываемой нашими ветропарками, достигла 1 ГВт", - сказал он.
Владимиров отметил, что в регионе развивается и солнечная генерация - Старомарьевская солнечная электростанция, общая мощность которой составляет порядка 100 МВт.
"Если будут вопросы, связанные с дополнительными мощностями или энергетикой, Ставропольский край продолжит работать в этом направлении", - добавил губернатор.
Ранее на полях Кавказского инвестиционного форума (КИФ) Владимиров договорился с гендиректором АО "Росатом Возобновляемая энергия" (бывшее АО "Новавинд") Григорием Назаровым о строительстве на территории Туркменского округа Ставропольского края Симоновской ветроэлектростанции.