«Россети Юг» увеличили полезный отпуск электроэнергии на 884 млн кВт*ч

Объем полезного отпуска электроэнергии из распределительной сети в регионах присутствия «Россети Юг» в 2024 года вырос на 3,6% по сравнению с предыдущим годом и составил 25,5 млрд кВт*ч.

Положительная динамика показателя обусловлена увеличением потребления электроэнергии государственными (муниципальными) организациями на 27%, непромышленными потребителями на 9%, населением на 5% и территориальными сетевыми организациями на 3,5%.

В Ростовской области объем полезного отпуска электроэнергии составил 13,6 млрд кВт*ч (+ 4% к 2023 году), в Волгоградской – 8,3 млрд кВт*ч (+3%). В Астраханской области, и Республике Калмыкия показатель вырос почти на 2% и составил 2,8 млрд кВт*ч и 0,7 млрд кВт*ч соответственно.

Рост потребления в регионах присутствия «Россети Юг» обусловлен повышением среднесуточной температуры воздуха относительно 2023 года в среднем в апреле на 4,2°С, в июне на 3°С и в июле на 2°С. Это повлекло активное использование климатического оборудования и водонасосных станций.