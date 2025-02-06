В 2025 году энергетики «Пензаэнерго» отремонтируют более 4,5 тысяч км ЛЭП

Специалисты филиала ПАО «Россети Волга» − «Пензаэнерго» приступили к реализации ремонтной кампании 2025 года. Энергетики планируют отремонтировать почти 4,5 тыс. км воздушных линий электропередачи (ВЛ) 0,4−10 кВ и 78,8 км ВЛ 35−110 кВ. При этом будет заменено 666 деревянных и железобетонных опор, 4 тыс. линейных изоляторов, а также 103 км провода и 0,08 км грозозащитного троса. Крупнейшими объектами ремонтов в этом году станут ВЛ 110 кВ Пенза-2 – ГПЗ-24 с отпайками I цепь, ВЛ 110 кВ Пенза-2 – Телегино, ВЛ 110 кВ Соседка-Башмаково-2, ВЛ 110 кВ Титово – Пачелма С/Х, ВЛ 110 кВ Анненково-Махалино, ВЛ 110 кВ Ключики – Курмаевка тяговая с отпайками, ВЛ 110 кВ Большая Лука – Кириллово, ВЛ 110 кВ Мокшан – Кривошеевка, ВЛ 110 кВ Мокшан – Новая.

Также в планах энергетиков ремонтные работы на 672 трансформаторных подстанциях ТП-10/0,4кВ. На 62 питающих центрах − ПС 110/35/10/6 кВ – пройдет капитальный ремонт. На ПС 35/110 кВ специалисты компании отремонтируют 442 выключателя 6-110кВ, 97 разъединителей 6-110 кВ, 61 отделителей и короткозамыкателей, а также заменят 174 опорно-стержневых изолятора.

Среди трансформаторных подстанций масштабные ремонтные работы запланированы на ПС 110 кВ ЗТП, ПС 35 кВ Каменный Брод, ПС 35 кВ Марат, ПС 35 кВ Тюнярь, ПС 110 кВ Заводская, ПС 35 кВ Котел, ПС 110 кВ Пяша. Энергетики проведут текущий и капитальный ремонты основного оборудования и составляющих элементов.

Значительный объем работ предстоит выполнить по расчистке трасс воздушных линий от древесно-кустарниковой растительности. В планах на 2025 год провести эти работы на территории площадью 879 га.

Своевременное проведение работ по ремонту и обслуживанию оборудования электросетевого комплекса региона – залог надежного функционирования воздушных линий и трансформаторных подстанций в период максимума нагрузок.