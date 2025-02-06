В Комсомольске-на-Амуре построят центр со сборкой двигателей для SJ-100

ПАО "Яковлев" планирует строительство логистического центра с участком сборки двигателей для самолетов SJ-100. Об этом сообщил глава Хабаровского края Дмитрий Демешин в Telegram-канале.

"В Комсомольске-на-Амуре ПАО "Яковлев" планирует построить логистический центр площадью около 10 тыс. кв. м. Это будет складской комплекс со сборочным участком двигателей самолетов SJ-100. Детали проекта мы обсудили в Москве с гендиректором Объединенной авиастроительной корпорации Вадимом Бадехой", - написал Демешин.

В городе уже создан первый в России центр специализации по сборке дверей и люков гражданских авиалайнеров МС-21, SJ-100, Ил-114, Ту-214.

"ПАО "Яковлев" намерено наращивать выпуск самолетов, именно поэтому расширяет производственную базу в городе Юности. И мы такие планы только приветствуем! Технологический суверенитет - основа будущего Хабаровского края и нашей страны. Мы открыты для сотрудничества и готовы оказать всю необходимую поддержку в создании новых мощностей и новых рабочих мест на территории региона", - написал губернатор.

"Яковлев" - системообразующее предприятие дивизиона гражданской авиации Объединенной авиастроительной корпорации. На базе компании консолидированы научно-производственные мощности гражданского авиастроения, создана кооперация из центров компетенций по разработке, испытаниям, производству и обслуживанию гражданских самолетов и их компонентов. В Комсомольске-на-Амуре функционирует производственный центр компании, где реализуется проект по налаживанию выпуска самолета SJ-100 с комплектующими отечественного производства.