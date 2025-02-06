В «Росатоме» разработаны и запатентованы уникальные технологии сокращения затрат при автоматизации энергетических объектов

АО «Росатом Автоматизированные системы управления» (АО «РАСУ», управляющая компания дивизиона «АСУ ТП и Электротехника» госкорпорации «Росатом») получило патент на уникальные технические решения для систем аварийной защиты (АЗ) реакторных установок. Они позволят повысить эффективность и надёжность автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУ ТП) атомных станций в более компактной и экономически выгодной компоновке, актуальной, в частности, для АЭС малой мощности (АСММ).

Запатентованное решение включает оптимизацию структуры системы аварийной защиты за счёт ее реализации в виде однокомплектной структуры системы с разнообразием технических средств между каналами, построенными на различных технологиях. Это решение позволит сократить объёмы используемого оборудования, ускорить монтаж и пусконаладочные работы, снизить затраты на техническое обслуживание, оптимизировать размещение оборудования и обеспечить более короткие сроки создания АСУ ТП и сооружения энергоблока в целом. Разработка формирует основу для создания более компактных и эффективных АСУ ТП, которые будут востребованы как на внутреннем, так и на международном рынке.