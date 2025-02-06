Завод «Нефтефлот» переместил на новый стапель строящееся судно для Арктики

В Невинномысске в ближайшее время начнут строить пять тепличных комплексов по выращиванию бананов и других экзотических культур, сообщил журналистам глава города Михаил Миненков. "Вчера были инвесторы. Мы сейчас в течение полутора недель подготовим документы для представления земельного участка (. . .) Это будут большие комплексы: 5 комплексов по 150 тысяч кв. м, где будем выращивать бан...