Завод «Нефтефлот» переместил на новый стапель строящееся судно для Арктики

06 февр. 2025, 16:45
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Время чтения ≈ 2 минуты
Источник:
sudostroenie.info
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На самарском заводе "Нефтефлот" перемещен на новый стапель корпус арктического грузопассажирского судна проекта PV27. Об этом говорится в сообщении верфи от 6 февраля.

Как отмечается, корпус судна продолжит формироваться на новой площадке. На стапеле также будут производиться судомонтажные, достроечные и электромонтажные работы.

Напомним, закладка морского грузопассажирского судна проекта PV27 состоялась 28 марта 2024 года. Заказчиком судна является "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК), проект разработан в "Морском инженерном бюро - СПб".

Судно проекта PV27 предназначено для перевозки пассажиров, генеральных грузов, контейнеров международного стандарта (в т.ч. рефрижераторных), легковых автомобилей, оснащено собственными средствами погрузки/выгрузки на необорудованные кранами причалы.

Морское грузопассажирское судно проекта PV27 – справка

  • Длина габаритная – ок. 87,3 м
  • Ширина габаритная – ок. 16,8 м
  • Высота борта – ок. 6,35 м
  • Осадка – ок. 4,65 м
  • Пассажировместимость – ок. 200 чел.
  • Экипаж – 22 чел.
  • Мощность главных двигателей – 2х1755 кВт
  • Скорость – ок 14 уз
  • Ледовый класс – Arc4
  • Контейнеровместимость – ок. 24 TEU
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