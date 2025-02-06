Завод «Нефтефлот» переместил на новый стапель строящееся судно для Арктики
На самарском заводе "Нефтефлот" перемещен на новый стапель корпус арктического грузопассажирского судна проекта PV27. Об этом говорится в сообщении верфи от 6 февраля.
Как отмечается, корпус судна продолжит формироваться на новой площадке. На стапеле также будут производиться судомонтажные, достроечные и электромонтажные работы.
Напомним, закладка морского грузопассажирского судна проекта PV27 состоялась 28 марта 2024 года. Заказчиком судна является "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК), проект разработан в "Морском инженерном бюро - СПб".
Судно проекта PV27 предназначено для перевозки пассажиров, генеральных грузов, контейнеров международного стандарта (в т.ч. рефрижераторных), легковых автомобилей, оснащено собственными средствами погрузки/выгрузки на необорудованные кранами причалы.
Морское грузопассажирское судно проекта PV27 – справка
- Длина габаритная – ок. 87,3 м
- Ширина габаритная – ок. 16,8 м
- Высота борта – ок. 6,35 м
- Осадка – ок. 4,65 м
- Пассажировместимость – ок. 200 чел.
- Экипаж – 22 чел.
- Мощность главных двигателей – 2х1755 кВт
- Скорость – ок 14 уз
- Ледовый класс – Arc4
- Контейнеровместимость – ок. 24 TEU