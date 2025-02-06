«Россети Ленэнерго» повысили надежность электроснабжения жителей Ломоносовского района Ленинградской области
Специалисты филиала «Россети Ленэнерго» «Гатчинские электрические сети» модернизировали подстанцию 110 кВ «Аннино», обеспечивающую электроснабжение жителей Ломоносовского района Ленинградской области.
Энергетики обновили комплектное распределительное устройство наружного исполнения (КРУН). Специалисты заменили устаревшее масляное оборудование 10 кВ на современные вакуумные выключатели с возможностью дистанционного управления. Работы выполнены в рамках инвестиционной программы «Россети Ленэнерго».
«Своевременная реализация мероприятий инвестиционной программы позволяет нам поддерживать и улучшать параметры электрической сети на территории обслуживания филиала. В результате выполненных работ повышена надежность электроснабжения более 4 500 жителей населенных пунктов Горбунк, Разбегаево, Яльгелево, Капорское, Аннино, Ипполово, а также социально значимых объектов: водозабора, насосной, котельной», - отметил первый заместитель директора-главный инженер филиала «Россети Ленэнерго» «Гатчинские электрические сети» Николай Шмыгин.