«Россети Ленэнерго» повысили надежность электроснабжения жителей Ломоносовского района Ленинградской области

По итогам 2024 года потребление электроэнергии в Объединенной энергосистеме (ОЭС) Юга составило 136,5 млрд кВт•ч, что на 3,6% больше, чем в 2023 году при сопоставимых температурных условиях и без учета дополнительного дня високосного года. Выработка электроэнергии в ОЭС Юга в 2024 году составила 135,5 млрд кВт•ч, что на 5,1% больше показателя 2023 года. Без учета влияния дополни...