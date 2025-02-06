«Россети Юг» повысили надёжность электроснабжения свыше 48 тысяч жителей Наримановского района Астраханской области

Специалисты филиала «Россети Юг» – «Астраханьэнерго» в 2024 году отремонтировали в Наримановском районе Астраханской области оборудование 16 высоковольтных подстанций и около 40 комплектных трансформаторных подстанций 6-10 кВ, а также свыше 40 км линий электропередачи (ЛЭП) 0,4-10 кВ. Это позволило повысить надёжность электроснабжения свыше 48 тысяч жителей и почти 140 социально значимых объектов.

На подстанциях 110 кВ энергетики привели в нормативное состояние 17 силовых трансформаторов и 40 единиц оборудования.

В распределительной сети специалисты энергокомпании заменили и укрепили более 160 опор, обновили 340 изоляторов и свыше 7,5 км провода. На ответвлениях в частные домовладения смонтировали новый провод на 132 вводах общей протяженностью около 3 км.

Для предупреждения нарушений электроснабжения из-за падения веток и деревьев на провода энергетики расчистили от древесно-кустарниковой растительности более 15 га трасс воздушных ЛЭП.