«Россети Урал» приняли в эксплуатацию электросети городов Троицк, Снежинск и Трёхгорный Южного Урала

ПАО «Россети Урал» как системообразующая сетевая организация Челябинской области обеспечит надежное электроснабжение более 155 000 новых клиентов – жителей городов Снежинск и Трёхгорный, а также города Троицк, поселков ГРЭС, Золотая Сопка, Станционный, Гончарка Троицкого городского округа Южного Урала.

В рамках исполнения законодательства в конце 2024 года электросетевая компания консолидировала электросетевые активы МУП «Электротепловые сети» (Троицк), а с 01 января 2025 года – активы АО «Трансэнерго» (Снежинск) и МУП «Многоотраслевое производственное объединение электросетей» (Трёхгорный).

Речь идет об электросетевых комплексах территориальных сетевых организаций (ТСО), которым с 1 января 2025 года решением регионального органа тарифного регулирования не установлены тарифы на передачу электроэнергии.

Челябинский филиал «Россети Урал» принял в обслуживание 5 подстанций 110 кВ, 278 трансформаторных подстанций, а также воздушные и кабельные линии электропередачи напряжением 0,4/10/110 кВ общей протяженностью более 930 км.

Напомним, С 1 сентября 2024 года вступил в силу Федеральный закон от 13.07.2024 № 185-ФЗ, которым введено понятие «системообразующей территориальной сетевой организации» (СТСО) в электроэнергетике. распоряжением Губернатора Челябинской области от 05.09.2024 статус СТСО в Челябинской области на период 2025-2029 гг. был присвоен ПАО «Россети Урал». Статус СТСО присваивается крупнейшей ТСО в регионе на основании критериев, утверждённых Правительством РФ. Напомним, на официальном сайте ПАО «Россети Урал» создан специальный раздел, посвященный выполнению данной функции компанией.